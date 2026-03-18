A través del instructivo INST/VER N° 12, emitido el 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación decidió suspender los desfiles por el Día del Mar e instruyó la realización de actos cívicos breves en todas las unidades educativas para garantizar el respeto al calendario escolar y la continuidad de las actividades académicas.

El objetivo es “reafirmar la importancia y fortalecer la conciencia marítima en las y los estudiantes”, promoviendo además espacios de reflexión sobre la historia y los valores del país.

Asimismo, se establece que la actividad deberá desarrollarse “con solemnidad y respeto” al inicio de la jornada académica del 23 de marzo, e incluir el izado de la bandera, la entonación del Himno Nacional, la Marcha Naval y una reflexión cívica sobre la memoria histórica y el derecho al acceso soberano al mar.

El instructivo advierte que los directores departamentales y subdirectores de educación son responsables del cumplimiento de dicha disposición.

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