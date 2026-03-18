El Órgano Electoral informó las sanciones y medidas vigentes para quienes no voten o no cumplan como jurados en las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia. Las disposiciones incluyen multas económicas, restricciones administrativas y mecanismos de justificación.

Multa para jurados que no asistan

Los ciudadanos designados como jurados electorales que no se presenten a su mesa deberán pagar una multa de Bs 1.650, según el vocal del TED La Paz, Antonio Condori.

En caso de ausencia, la mesa será cubierta por un jurado suplente.

Sanción por no votar

Las personas habilitadas que no acudan a votar deberán pagar una multa de Bs 660. Además, no recibirán el certificado de sufragio, documento necesario para realizar diversos trámites.

Sin este certificado, los ciudadanos enfrentarán restricciones en gestiones administrativas y financieras tanto en entidades públicas como privadas.

Certificado de impedimento: quiénes pueden solicitarlo

Quienes no puedan votar por fuerza mayor —viajes imprevistos, trabajo (policías, militares, periodistas), problemas de salud o privación de libertad— pueden tramitar un certificado de impedimento.

Este documento podrá obtenerse en recintos autorizados cercanos, hospitales o centros penitenciarios, según informó el TED.

Plazos para regularizar la situación

Si el certificado no se tramita el día de la votación, los ciudadanos podrán solicitarlo hasta 30 días después en oficinas del Tribunal Electoral Departamental.

En La Paz, también se habilitarán puntos en instalaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas desde el día siguiente a la jornada electoral.

Riesgo de depuración del padrón

No emitir el voto también puede derivar en la depuración del Padrón Electoral, lo que impediría participar en futuros procesos hasta regularizar la situación.

Con información de ABI.

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