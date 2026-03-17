Ley Seca por elecciones: ¿desde cuándo no se podrá consumir bebidas alcohólicas en Bolivia?

Se acerca el fin de semana electoral… y con él, la ley seca. Las autoridades confirmaron que la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde el viernes 20 de marzo en todo el país, en el marco de las elecciones subnacionales 2026.

El anuncio fue realizado por el vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien recordó que esta medida busca garantizar un proceso electoral ordenado.

¿Cuándo empieza la ley seca?

La restricción comenzará exactamente a las 00:00 del viernes 20 de marzo y se mantendrá durante toda la jornada electoral del domingo 22.

Esto implica que:

No se podrá vender bebidas alcohólicas

No se podrá consumir alcohol en espacios públicos ni privados abiertos

Antes de la ley seca: silencio electoral

Un día antes entra en vigencia otra medida clave. Desde las 00:00 del jueves 19 de marzo rige el llamado “silencio electoral”.

Durante este periodo, queda prohibido:

Realizar campañas o propaganda

Expresar apoyo o rechazo a candidaturas en actos públicos

Difundir mensajes políticos en medios o movilizaciones

Todo debe cerrarse hasta el miércoles 18.

Prohibiciones el día de la votación

El domingo 22 no solo estará vigente la ley seca. También se aplicarán otras restricciones:

Circulación de vehículos sin autorización

Realización de espectáculos o reuniones públicas

Portación de armas

El objetivo es claro: garantizar que la ciudadanía vote de manera tranquila y segura.

Una jornada clave

En estas elecciones, los bolivianos elegirán a más de 5.400 autoridades entre cargos departamentales, regionales y municipales.

Por eso, desde el Tribunal Electoral Departamental de La Paz insisten en la importancia de respetar estas medidas.

Más que una prohibición

La ley seca no es solo una restricción: es una herramienta para asegurar orden, seguridad y decisiones libres en las urnas.

Así que ya sabes: este fin de semana, toca votar… y dejar el brindis para después.

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