Facilidad en trámites y menos filas: así funciona la Ciudadanía Digital en Bolivia

La Ciudadanía Digital en Bolivia entra en una nueva etapa de expansión tras la firma de un convenio entre el Gobierno y seis universidades públicas y privadas, que ahora funcionarán como Entidades de Registro Oficial (ERO).

Gracias a este acuerdo, más de 515 mil estudiantes podrán registrar su identidad digital directamente en sus campus, fortaleciendo el proceso de modernización del Estado y acercando los servicios públicos a la población joven.

¿Cuál es la principal novedad del acuerdo?

El convenio habilita a seis universidades como Entidades de Registro Oficial, permitiendo que los estudiantes realicen su registro sin necesidad de acudir a oficinas estatales, reduciendo tiempos de espera y trámites presenciales.

Universidades participantes

Las instituciones que forman parte de esta iniciativa son:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX)

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)

Universidad Autónoma del Beni José Ballivián (UABJB)

Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB)

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados?

En una primera fase, la Ciudadanía Digital alcanzará a más de 515 mil universitarios, con una proyección de superar los dos millones de beneficiarios hasta finales de 2026.

Principales beneficios

La implementación de este sistema digital ofrece múltiples ventajas:

Trámites más rápidos: procesos que antes tardaban días ahora se completan en minutos.

Mayor seguridad: doble autenticación, validación biométrica y firma electrónica con validez legal.

Menos papeleo: elimina fotocopias, formularios físicos y largas filas.

Acceso remoto: permite gestionar servicios desde cualquier lugar con internet, mediante la Plataforma de Trámites y Certificaciones (PTC).

Impacto para familias, universidades y el Estado

Familias: ahorro en transporte, tiempo y gastos en documentación.

Universidades: refuerzan su rol como aliadas estratégicas del Estado.

Estado: mejora la eficiencia administrativa, reduce costos y fortalece la transparencia.

Objetivo de la iniciativa

La Ciudadanía Digital busca consolidar una Bolivia moderna, eficiente y segura, simplificando la relación entre ciudadanos, universidades y entidades públicas, y eliminando la burocracia innecesaria.

¿Quiénes pueden registrarse?

Pueden acceder al sistema:

Bolivianas y bolivianos mayores de 18 años

Extranjeros con residencia en el país

Menores de edad, en casos permitidos por la normativa vigente

Requisitos para el registro

Para obtener la ciudadanía digital se requiere:

Cédula de identidad vigente

Correo electrónico personal (no institucional)

Número de celular propio, registrado a nombre del solicitante

¿Cómo registrarse?

El proceso se realiza en dos pasos:

Ingresar a ciudadaniadigital.bo y seleccionar “Regístrate aquí”.

Completar los datos solicitados, pasar la verificación de identidad y esperar la confirmación.

Una vez validado el registro, el usuario podrá acceder a los servicios digitales del Estado de manera inmediata.

