Vía libre por Carnaval: levantan restricción en la ruta Oruro–Cochabamba

Buenas noticias para quienes planean viajar por Carnaval. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció el levantamiento temporal de la restricción vehicular en la ruta Cochabamba–Oruro, en el tramo Bombeo–Llavini.

La medida entra en vigencia este jueves 12 hasta el miércoles 18 de febrero, periodo en el que la carretera permanecerá habilitada las 24 horas del día.

Según informó el gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, la decisión responde al incremento del flujo vehicular generado por las fiestas de Carnaval y el movimiento turístico en el país.

“Buscamos facilitar el tránsito de los viajeros y garantizar la seguridad vial durante estas fechas”, explicó la autoridad.

Refuerzan controles y atención de emergencias

Torrico aseguró que personal de emergencia y mantenimiento será desplegado de forma permanente en el tramo intervenido, con el objetivo de atender cualquier incidente que pueda registrarse.

Además, se reforzará la coordinación con la Policía Caminera y otras instituciones para garantizar una circulación ordenada y segura.

Restricciones volverán desde el 19 de febrero

La ABC recordó que, una vez concluidos los festejos, la restricción vehicular se retomará a partir del jueves 19 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril.

Durante ese periodo, el tránsito estará permitido únicamente en los siguientes horarios:

De 09:00 a 17:00: restricción vehicular

Fuera de ese horario: circulación habilitada

La institución pidió a la población tomar previsiones, planificar sus viajes con anticipación y respetar las señales y controles establecidos en la vía.

La semana pasada, la ABC informó que hasta el 11 de febrero el tránsito se realizaba en horarios controlados, con cortes entre las 07:00 y 11:30, y de 13:30 a 17:30, permitiendo la circulación solo en franjas específicas.

Con esta nueva disposición, se busca brindar mayor comodidad a los viajeros durante una de las temporadas con mayor movimiento del año.

