A pocos días de cumplir sus primeros 100 días de gestión este 15 de febrero, el gobierno del presidente Rodrigo Paz se encuentra en un punto de inflexión. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, la administración lidia con denuncias de corrupción y fallas técnicas en el suministro de combustibles que han derivado en la renuncia de Margot Ayala a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Estabilidad económica y el fin de los subsidios

En entrevista en Que No Me Pierda, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó como un éxito "determinante" la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, medida que, según la autoridad, permitió frenar la escalada de precios.

"La gente ha tomado con una madurez y con una lucidez extraordinaria medidas difíciles, medidas duras, pero que han dado el resultado: hemos logrado estabilizar la economía, los precios han dejado de subir exorbitantemente y el tipo de cambio está estable", afirmó Lupo.

El ministro subrayó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero se situó en un 1.3%, una cifra que contrasta con el 25% de inflación con el que cerró el año anterior. No obstante, reconoció que la tarea no ha terminado debido al déficit fiscal proyectado.

Crisis en hidrocarburos: Investigación y purga institucional

El clima de optimismo económico se vio empañado por la distribución de combustible de mala calidad, un "error técnico" que el gobierno ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias. El procurador general, Hugo León La Faye, ya solicitó la acreditación de representantes para la "Comisión de la Verdad II", que investigará tanto la compra de combustible como las causas de contaminación.

Sobre este punto, Lupo fue enfático:

"Se va a hacer una investigación a fondo, se va a dar con los responsables y se va a sancionar a los responsables. El primer paso fue reconocer que había un problema; el segundo, restablecer la calidad del combustible".

La situación provocó la salida de Margot Ayala de la ANH, quien denunció ser víctima de una "red de corrupción" que intentó frenar su gestión de limpieza institucional. Al respecto, el ministro Lupo señaló que el gobierno heredó una maquinaria "creada para la corrupción" tras 20 años de un modelo de Estado prebendal.

Transformación Digital: Del "Estado Tenebroso" al Servicio Civil

Uno de los pilares para combatir la corrupción es la implementación del Centro de Gobierno (Cengob) y la Ciudadanía Digital. El ministro anunció una "alianza histórica" con seis universidades para registrar masivamente a estudiantes en este sistema, buscando alcanzar el millón de ciudadanos digitales para julio.

"Cuando utilizamos cadenas de bloques (blockchain), cambiamos completamente el concepto de funcionario público con poder, que discrecionalmente puede decirte 'vuelva mañana' o 'deme plata'. El funcionario se vuelve un servidor público porque sus decisiones son trazables e incorruptibles", explicó Lupo, diferenciando la nueva gestión de la antigua AGETIC, a la cual calificó como "tenebrosa" por dedicarse al espionaje.

Desafíos a corto plazo

Hacia adelante, el gobierno de Rodrigo Paz se enfoca en tres frentes:

- Pacto fiscal: La redistribución de recursos bajo la premisa de "50 y 50" entre el nivel central y las regiones.

- Inversión extranjera: El envío de nuevas leyes de Hidrocarburos, Inversiones y Litio a la Asamblea Legislativa.

- Unificación cambiaria: Aunque no hay una fecha fija, Lupo aseguró que se hará cuando las reservas internacionales sean lo suficientemente sólidas.

Mira la programación en Red Uno Play