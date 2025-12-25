Ministro Lupo convoca a la unidad y denuncia que grupos del pasado buscan "desestabilizar"

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, convocó a la unidad de los bolivianos en defensa del nuevo rumbo que ha tomado el país tras más de 20 años, frente a lo que calificó como la arremetida de “mafias” que se beneficiaron del poder durante ese periodo y que hoy buscan retornar, así como de nuevos actores populistas que, según afirmó, anteponen intereses personales al bienestar colectivo.

“Este es un llamado para los bolivianos que quieren vivir en paz y que nunca más quieren ser rehenes de las mafias que manejaron Bolivia durante tantos años”, afirmó Lupo.

Señaló que el Gobierno era consciente desde el inicio de que el proceso de cambio no sería sencillo. “Sabíamos desde el primer día que no iba a ser fácil, porque cuando se termina el tiempo de los privilegios, quienes se beneficiaron del caos reaccionan. Hoy vemos a esos grupos desesperados, usando recursos y mentiras, intentando desestabilizar al país y generar divisiones para recuperar un poder que ya lo perdieron”, aseveró.

En ese contexto, la autoridad cuestionó duramente a antiguos líderes políticos. “Personas como Evo Morales y Luis Arce solo le han hecho daño al país y lo han puesto de rodillas, llevándolo a una crisis económica, social y moral, con la complicidad de la COB, que únicamente engordó sus privilegios mientras el país se empobrecía”, afirmó.

“Vemos a populistas que solo miran su ombligo, que buscan dañar con mentiras y poner palos en la rueda, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte: la convicción, la legitimidad y el mandato claro de la mayoría de los bolivianos”, agregó.

El ministro reafirmó el compromiso del Gobierno con la estabilidad democrática y el bienestar del país, asegurando que no cederán ante presiones ni intentos de desestabilización.

