“Bolivia va a salir adelante”: el mensaje navideño de Rodrigo Paz para las familias bolivianas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, difundió este miércoles un mensaje navideño con tono reflexivo, en el que apeló a la fe, la esperanza y la unidad como caminos para enfrentar los desafíos del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario deseó bendiciones a las familias bolivianas y resaltó la resiliencia colectiva frente a las adversidades:

“La fe se vuelve refugio y la esperanza, camino. Bolivia ha pasado pruebas duras antes y siempre ha sabido levantarse”, escribió. “Que estas fiestas nos recuerden que no estamos solos, que hay algo más grande que nos une y nos sostiene. Con fe, con esperanza y con la certeza de que Bolivia va a salir adelante”.

El mensaje navideño fue publicado en un contexto complejo por la situación económica que atraviesa el país. En los últimos días, se registraron protestas contra la eliminación del subsidio contemplado en el Decreto Supremo 5503.

Frente a ese escenario, Paz fue claro: “No vamos a retroceder en la filosofía del Decreto Supremo 5503: Bolivia hay que sanarla, sea la fecha que sea. No hay plata ni gas, pero estamos los bolivianos para sacar adelante al país”.

