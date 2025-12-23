“Nos estábamos desangrando”: Paz justifica el fin del subsidio y alerta sobre especulación de precios

El presidente Rodrigo Paz admitió este lunes que la eliminación de la subvención a los combustibles, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5503, tendrá un efecto directo en el incremento de los precios de productos y transporte en el país.

Tras un encuentro con la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, Paz explicó que la medida era necesaria debido a que el subsidio estaba siendo insostenible.

“Nos estábamos desangrando, compañeros. Sé que la decisión generó un impacto y ahora hay que luchar porque los precios sean normales, porque hay especuladores sobre precios. Arroz hay en Bolivia, pero lo están guardando y por eso el precio se ha disparado”, manifestó.

La autoridad también advirtió que se esperan incrementos moderados en los costos de combustibles y transporte.

“Necesitamos su ayuda porque tenemos que luchar. Debo reconocer que van a subir los precios, un poco, no tienen que subir mucho. Tiene que ser un poco porque la gasolina y el diésel se estaban yendo al Perú”, agregó.

El Gobierno ha enfatizado que, pese a los aumentos previstos, se trabajará en controlar la especulación y garantizar el abastecimiento de productos básicos para la población.

