“Nos estábamos desangrando”: Paz justifica el fin del subsidio y alerta sobre especulación de precios

Tras reunirse con la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, la autoridad reconoció que la decisión del DS 5503 generará un impacto en los precios, aunque aseguró que se buscará contener los incrementos.
22/12/2025 23:11
Escuchar esta nota
El presidente Rodrigo Paz admitió este lunes que la eliminación de la subvención a los combustibles, establecida en el Decreto Supremo (DS) 5503, tendrá un efecto directo en el incremento de los precios de productos y transporte en el país.
Tras un encuentro con la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, Paz explicó que la medida era necesaria debido a que el subsidio estaba siendo insostenible.
“Nos estábamos desangrando, compañeros. Sé que la decisión generó un impacto y ahora hay que luchar porque los precios sean normales, porque hay especuladores sobre precios. Arroz hay en Bolivia, pero lo están guardando y por eso el precio se ha disparado”, manifestó.
La autoridad también advirtió que se esperan incrementos moderados en los costos de combustibles y transporte.
“Necesitamos su ayuda porque tenemos que luchar. Debo reconocer que van a subir los precios, un poco, no tienen que subir mucho. Tiene que ser un poco porque la gasolina y el diésel se estaban yendo al Perú”, agregó.
El Gobierno ha enfatizado que, pese a los aumentos previstos, se trabajará en controlar la especulación y garantizar el abastecimiento de productos básicos para la población.
