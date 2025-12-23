¡Urgente! Gobierno declara nuevo feriado nacional para el mes de diciembre

El Gobierno nacional determinó, mediante un Decreto Supremo, declarar feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas para este próximo viernes 26 de diciembre, día después de la Navidad.

La medida establece que la pausa laboral tiene carácter obligatorio en todo el territorio boliviano. Según las primeras informaciones, la decisión busca fomentar el sector turístico y permitir el desplazamiento de las familias tras la celebración de Nochebuena y Navidad.

“Se declara feriado nacional el día 26 de diciembre de 2025, con suspensión de actividades públicas y privadas con el fin de promover el turismo interno como actividad económica estratégica”, señala el artículo único del Decreto Supremo.

Con esta determinación, el jueves 25 de diciembre (Navidad) se unirá al viernes 26, por lo que, mediante este decreto, Bolivia tendrá un feriado largo de cuatro días (incluyendo el fin de semana).

