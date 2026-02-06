Tragedia en La Paz: Bus cae a un barranco y deja varios muertos y heridos

Al menos siete personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras el embarrancamiento de un ómnibus de transporte público ocurrido la tarde del jueves en el municipio de Mocomoco, provincia Camacho del departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Rural y Fronteriza, el bus, que se dirigía a la ciudad de La Paz, se precipitó a un barranco de aproximadamente 150 metros en el sector de Putina Cotamasa, alrededor de las 18:30.

“Se ha reportado un hecho de tránsito en embarrancamiento de un ómnibus que se ha precipitado cerca de 150 metros. De acuerdo a las primeras investigaciones, se tiene el reporte de siete personas fallecidas”, informó el coronel Freddy Valda, Comandante de la Policía Rural y Fronteriza, al confirmar la gravedad del siniestro.

La autoridad explicó que, al momento de la llegada del personal policial, los heridos ya habían sido evacuados por comunarios del lugar hacia distintos centros de salud, principalmente de la ciudad de La Paz, por lo que aún no se tiene un número exacto de personas lesionadas.

Asimismo, indicó que los cuerpos de las víctimas fueron retirados por familiares y comunarios, quienes los trasladaron a sus respectivas comunidades, lo que dificulta por el momento la cuantificación oficial de los fallecidos.

El trabajo de rescate y verificación se extendió hasta aproximadamente las 03:00 de la madrugada de este viernes, mientras personal de Tránsito y de la Policía Rural continúa con las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Hasta la mañana de este viernes, no se emitió un informe oficial definitivo, por lo que las autoridades señalaron que en el transcurso de las próximas horas se brindará mayor información sobre el número total de afectados y las circunstancias que provocaron el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play