¡Árboles evitaron una tragedia! Bus se embarrancó en Melga; esta es la lista de los heridos

Un bus de la empresa Bolívar que regresaba de Santa Cruz sufrió un aparatoso embarrancamiento a la altura del kilómetro 22 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, aproximadamente a 10 metros de profundidad. Afortunadamente, no se reportan fallecidos, aunque varios pasajeros resultaron heridos.

Según relatan los pasajeros, el vehículo comenzó a tambalearse al parecer por una falla en los frenos, y terminó embarrancándose en la ladera. “Ya de repente, el freno creo que falló, empezó a tambalear el auto y el chofer, nervioso, se metió al costado. Gracias a Dios no hay muertos, solo heridos”, indicó uno de los pasajeros. Entre los afectados hay mujeres, un menor de 1 año y una mujer embarazada de 16 semanas.

Los heridos fueron trasladados rápidamente a diferentes hospitales y clínicas. Entre ellos se encuentran:

Tres mujeres jóvenes con policontusiones, traumas lumbares y cervicales, todas estables y en seguimiento médico.

Un menor de 5 meses, con traumatismo craneoencefálico leve y esguince cervical, bajo observación.

Dos hombres de 31 y 32 años con contusiones superficiales, estables.

Una mujer gestante de 32 años con traumatismo craneoencefálico leve y policontusiones, estable.

Un menor de 1 año, estable, en observación pediátrica.

Efectivos de tránsito de Sacaba se encuentran investigando las causas del accidente. El conductor y su ayudante fueron detenidos temporalmente para rendir declaraciones, mientras que los primeros indicios apuntan a posibles fallas mecánicas en el sistema de frenos.

La propietaria de la flota aseguró que el bus contaba con SOAT, lo que garantiza la cobertura para los heridos. Los pasajeros coincidieron en que la caída pudo haber sido más grave si no hubieran sido amortiguados por los árboles de la zona.

“El accidente pudo haber sido mucho peor. Por suerte no hay fallecidos y todos salimos con heridas leves o moderadas”, relató otro pasajero. La investigación continúa para determinar con precisión las causas y responsabilidades del hecho.

