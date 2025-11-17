TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito mujer ambulancia

16ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz amanece bajo tormentas y alerta meteorológica, de acuerdo al Senamhi

El Senamhi activó una alerta por lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias provincias de Santa Cruz, luego de que la capital amaneciera con un brusco cambio climático y una temperatura mínima de 19 grados.

Ligia Portillo

17/11/2025 7:01

Santa Cruz amanece bajo tormentas y alerta meteorológica, de acuerdo al Senamhi. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La madrugada de este lunes, Santa Cruz despertó bajo intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos que marcaron un abrupto cambio en el clima. La temperatura descendió hasta los 19 grados, generando un ambiente inusualmente fresco para la capital cruceña.

De acuerdo con el Senamhi Bolivia, la situación podría intensificarse durante la jornada. La institución emitió un aviso de alerta por lluvias moderadas a temporalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Se prevén montos acumulados de entre 60 y 90 milímetros solo para este lunes 17 de noviembre de 2025.

Las zonas bajo alerta comprenden varias provincias del departamento de Santa Cruz: Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Andrés Ibáñez, Warnes, Norte de Manuel M. Caballero y Florida, Sur de Ñuflo de Chávez y el Oeste de Chiquitos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles anegamientos, crecidas repentinas y dificultades en el tránsito vehicular. Asimismo, sugieren evitar la exposición en espacios abiertos durante la presencia de descargas eléctricas.

Santa Cruz permanece en vigilancia mientras el sistema de tormentas continúa desplazándose por la región, con posibilidad de que las condiciones adversas se mantengan durante gran parte del día.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD