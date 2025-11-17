Santa Cruz amanece bajo tormentas y alerta meteorológica, de acuerdo al Senamhi

La madrugada de este lunes, Santa Cruz despertó bajo intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos que marcaron un abrupto cambio en el clima. La temperatura descendió hasta los 19 grados, generando un ambiente inusualmente fresco para la capital cruceña.

De acuerdo con el Senamhi Bolivia, la situación podría intensificarse durante la jornada. La institución emitió un aviso de alerta por lluvias moderadas a temporalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Se prevén montos acumulados de entre 60 y 90 milímetros solo para este lunes 17 de noviembre de 2025.

Las zonas bajo alerta comprenden varias provincias del departamento de Santa Cruz: Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Andrés Ibáñez, Warnes, Norte de Manuel M. Caballero y Florida, Sur de Ñuflo de Chávez y el Oeste de Chiquitos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles anegamientos, crecidas repentinas y dificultades en el tránsito vehicular. Asimismo, sugieren evitar la exposición en espacios abiertos durante la presencia de descargas eléctricas.

Santa Cruz permanece en vigilancia mientras el sistema de tormentas continúa desplazándose por la región, con posibilidad de que las condiciones adversas se mantengan durante gran parte del día.

Mira la programación en Red Uno Play