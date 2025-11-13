El abogado Jhon Rioja, representante de la familia del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, aseguró que la víctima recibió amenazas previas que habrían motivado su asesinato. Durante una entrevista, Rioja precisó que los hechos no están relacionados con narcotráfico ni ajustes de cuentas, como circuló en algunas versiones.

“El juez Wilber Cruz recibió constantes amenazas para liberar a una persona que había cometido un delito sexual contra una niña de cinco años. Al negarse, lamentablemente le quitaron la vida el 7 de noviembre, y no se trató de un ajuste de cuentas”, afirmó Rioja. Según el abogado, los responsables le habrían advertido que si no cumplía, su vida y la de su hijo correrían peligro.

Durante la audiencia de medidas cautelares contra los acusados Remberto López y Elvis Villarroel, que duró más de tres horas y media, la autoridad jurisdiccional determinó que existían peligros de fuga, obstaculización y probables indicios de autoría, además de un peligro para la familia del juez y la sociedad. López fue enviado al penal de Palmasola, mientras Villarroel fue trasladado a El Abra, ambos por seis meses de detención preventiva.

Según Rioja, las investigaciones preliminares apuntan a que Remberto López y Elvis Villarroel actuaron como autores intelectuales, mientras que Ariel Villarroel, hermano de Elvis, y dos personas más siguen prófugos y serían parte del grupo de autores materiales. “En seis meses de investigación seguramente se llegará a la verdad histórica de los hechos”, agregó.

El abogado también denunció fallas en la seguridad de los jueces y propuso cambios legislativos: “Estamos presentando un anteproyecto de ley para que los jueces puedan portar armamento de dotación individual y recibir entrenamiento en cuarteles de policía, similar al curso que hacen los periodistas de corresponsal de guerra”.

Finalmente, Rioja reiteró la importancia de esclarecer los hechos: “No podemos estigmatizar diciendo que fue un ajuste de cuentas. El juez Cruz era un profesional íntegro, su vida también vale y merece justicia. Seguiremos impulsando los requerimientos, allanamientos y peritajes hasta identificar a todos los autores intelectuales y materiales del crimen”.

Este caso continúa bajo reserva, mientras la familia y la justicia buscan determinar la totalidad de los responsables y garantizar que hechos como este no queden impunes en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play