¡Entre cajas de cartón! Así hallaron el cuerpo sin vida de un recién nacido en Santa Cruz

La tarde de este miércoles, un nuevo caso de abandono estremeció a los vecinos de la calle Ñuflo de Chávez y Warnes. El cuerpo sin vida de un recién nacido fue hallado entre cajones de cartón, junto a unas palmeras. Se trata del segundo caso similar registrado en la ciudad en lo que va del mes.

El hallazgo ocurrió cerca de las 16:30. Vecinos alertaron a las autoridades al descubrir el cuerpo del bebé, que aún tenía el cordón umbilical y una manilla de atención médica. “El bebito estaba completo y tenía la manilla del centro médico. Presuntamente un indigente lo dejó, pero hay una hipótesis de que le pagaron para hacerlo”, relató indignado Jhonny Roca, uno de los vecinos que dio aviso a la Policía.

Otro testigo, médico de profesión, explicó que el bebé tendría entre seis y siete meses de gestación. “Habían compresas alrededor del cuerpo. Era un varoncito, y por el calor intenso presentaba partes necrosadas. Esperamos que la Felcc de Homicidios determine las causas exactas”, detalló.

El fiscal Alberto Hurtado confirmó que el Ministerio Público y la Policía realizaron el levantamiento legal del cuerpo. “El neonato fue hallado en la vía pública con una manilla que se presume pertenece a la Maternidad Percy Boland. Estamos en proceso investigativo”, declaró.

Los vecinos, conmovidos y consternados, se comprometieron a revisar las cámaras de seguridad del sector para identificar a la persona que abandonó al bebé.

Este hecho se suma a una larga lista de casos de abandono de recién nacidos registrados en Bolivia durante 2025. Solo este año, se reportaron hallazgos similares en Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El 10 de noviembre, un bebé prematuro fue encontrado en una acera cruceña, y apenas dos días después, otro cuerpo fue dejado entre la basura.

Cada caso vuelve a exponer una tragedia que se repite en silencio: la desprotección de los recién nacidos y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, apoyo y denuncia ante este tipo de hechos que enlutan al país.

