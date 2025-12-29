¡Atención hincha, tome apunte! Esta es la agenda futbolera de fin de año

Te presentamos el calendario deportivo internacional: del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026.
El fútbol europeo y africano se prepara para una intensa semana de competencias, con partidos que marcarán el cierre de 2025 y el inicio de 2026. Desde la Championship inglesa hasta la Copa Africana de Naciones, los fanáticos podrán seguir de cerca encuentros clave que definirán posiciones y el rumbo de distintas ligas.
Lunes 29 de diciembre – Championship de Inglaterra, Liga Portugal y Copa Africana de Naciones
En Inglaterra, Coventry City recibe a Ipswich Town a las 2:00 PM, mientras que Leicester City enfrentará a Derby County a las 3:45 PM. Otros encuentros de las 3:45 PM incluyen Middlesbrough vs Hull City, Millwall vs Bristol City, Norwich City vs Watford, Oxford United vs Swansea City, Portsmouth vs Charlton Athletic, Sheffield Wednesday vs Blackburn Rovers, Stoke City vs Sheffield United, West Bromwich Albion vs Queens Park Rangers y Wrexham vs Preston North End. Birmingham City jugará frente a Southampton a las 4:15 PM.
En Portugal, FC Porto se medirá con AVS a las 4:15 PM.
La Copa Africana de Naciones tendrá Angola vs Egipto y Zimbabwe vs Sudáfrica a las 12:00 PM, y Comoros vs Mali y Zambia vs Marruecos a las 3:00 PM.
Martes 30 de diciembre – Premier League y Premier League de Escocia
La Premier League contará con Burnley vs Newcastle United, Chelsea vs AFC Bournemouth, Nottingham Forest vs Everton y West Ham United vs Brighton & Hove Albion, todos a las 3:30 PM. Arsenal vs Aston Villa y Manchester United vs Wolverhampton Wanderers se jugarán a las 4:15 PM.
En la Copa Africana de Naciones, Tanzania vs Túnez y Uganda vs Nigeria inician a las 12:00 PM; Benin vs Senegal y Botswana vs Congo DR a las 3:00 PM.
La Premier League de Escocia presentará Dundee vs Kilmarnock, Hibernian vs Aberdeen, Livingston vs Dundee United y Rangers vs St Mirren a las 3:45 PM, mientras que Motherwell vs Celtic comenzará a las 4:00 PM.
Miércoles 31 de diciembre – Copa Africana de Naciones
Equatorial Guinea vs Argelia y Sudan vs Burkina Faso se disputarán a las 12:00 PM. Gabon vs Costa de Marfil y Mozambique vs Camerún comenzarán a las 3:00 PM.
Jueves 1 de enero – Premier League y Championship de Inglaterra
Crystal Palace vs Fulham y Liverpool vs Leeds United jugarán a la 1:30 PM. Brentford vs Tottenham Hotspur y Sunderland vs Manchester City se disputarán a las 4:00 PM.
En Championship, Blackburn Rovers vs Wrexham abrirá la jornada a las 8:30 AM. A las 11:00 AM se jugarán Bristol City vs Portsmouth, Charlton Athletic vs Coventry City, Derby County vs Middlesbrough, Hull City vs Stoke City, Ipswich Town vs Oxford United, Preston North End vs Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers vs Norwich City, Southampton vs Millwall, Swansea City vs West Bromwich Albion, Watford vs Birmingham City. Sheffield United vs Leicester City cerrará la jornada a la 1:30 PM.
Viernes 2 de enero – LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Liga Portugal
Rayo Vallecano vs Getafe se jugará a las 4:00 PM. En Italia, Cagliari vs AC Milan comenzará a las 3:45 PM. En Francia, Toulouse vs Lens se disputará a las 3:45 PM. En Portugal, Gil Vicente vs Sporting CP iniciará a las 2:45 PM y Vitória de Guimaraes vs C.D. Nacional a las 4:45 PM. La Segunda División de España tendrá a Eibar vs Mirandés a las 3:30 PM.
Sábado 3 de enero – LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Liga Portugal
Se repiten los mismos horarios del viernes: Rayo Vallecano vs Getafe a las 4:00 PM, Cagliari vs AC Milan a las 3:45 PM, Toulouse vs Lens a las 3:45 PM, Gil Vicente vs Sporting CP a las 2:45 PM y Vitória de Guimaraes vs C.D. Nacional a las 4:45 PM. Segunda División: Eibar vs Mirandés a las 3:30 PM.
Domingo 4 de enero – LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Segunda División de España
En LaLiga, Sevilla vs Levante se disputará a las 9:00 AM, Real Madrid vs Real Betis a las 11:15 AM, Alavés vs Real Oviedo y Mallorca vs Girona a la 1:30 PM, y Real Sociedad vs Atlético Madrid a las 4:00 PM.
La Premier League tendrá Leeds United vs Manchester United a las 8:30 AM, Everton vs Brentford, Fulham vs Liverpool, Newcastle United vs Crystal Palace y Tottenham Hotspur vs Sunderland a las 11:00 AM. Manchester City vs Chelsea cerrará la jornada a la 1:30 PM.
En Serie A, Lazio vs Napoli será a las 7:30 AM, Fiorentina vs Cremonese a las 10:00 AM, Hellas Verona vs Torino a la 1:00 PM, Internazionale vs Bologna a las 3:45 PM.
Ligue 1 tendrá Marseille vs Nantes a las 10:00 AM, Brest vs AJ Auxerre, Le Havre AC vs Angers y Lorient vs Metz a las 12:15 PM, y Paris Saint-Germain vs Paris FC a las 3:45 PM.
En Championship, Birmingham City vs Coventry City, Queens Park Rangers vs Sheffield Wednesday y Sheffield United vs Oxford United se jugarán a las 8:00 AM; Blackburn Rovers vs Charlton Athletic, Bristol City vs Preston North End, Derby County vs Wrexham, Hull City vs Watford, Middlesbrough vs Southampton, Millwall vs Swansea City, Norwich City vs Stoke City y Portsmouth vs Ipswich Town a las 11:00 AM; el cierre será a la 1:30 PM.
La Liga Portugal tendrá a Rio Ave vs Casa Pia a las 11:30 AM, Santa Clara vs FC Porto a las 2:00 PM y Alverca vs FC Famalicao a las 4:30 PM.
La Copa Africana de Naciones concluirá con los partidos por los puestos 1A vs 3rd Place Group C/D/E a las 12:00 PM y 2B vs 2F a las 3:00 PM.
La Segunda División de España tendrá Sporting Gijón vs Málaga a las 9:00 AM, Ceuta vs FC Andorra a las 11:15 AM, Albacete vs Leganés y Real Zaragoza vs Las Palmas a la 1:30 PM, y Deportivo La Coruña vs Cádiz a las 4:00 PM.
