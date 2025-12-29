Nuevo "Bono PEPE": ¿Quiénes podrán cobrar los 450 bolivianos a partir de enero?

En una entrevista realizada este lunes en Red Uno, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, oficializó el lanzamiento del Bono PEPE (Programa de Protección a las Familias). Y señaló que esta transferencia económica surge como una respuesta directa para proteger a los hogares bolivianos frente a la fluctuación de precios derivada de la eliminación de las subvenciones de combustibles. Según la autoridad, el pago no es un bono individual más, sino una estrategia diseñada para el núcleo familiar.

"Es importante recalcar el hecho de familia; a diferencia de la Renta Dignidad o el Bono Juancito Pinto, en esta transferencia el beneficio se computa por hogar", explicó Espinoza.

Los criterios de selección: ¿Quiénes están en la lista?

Para identificar a los beneficiarios, el Ministerio de Economía cruzó bases de datos preexistentes en los sistemas de protección del Estado. El objetivo es llegar a quienes tienen mayor probabilidad de vulnerabilidad económica. Los grupos identificados son:

Familias con hijos en edad escolar: Específicamente aquellas con dos o más hijos en unidades educativas fiscales.

Personas con discapacidad: Familias que tengan integrantes o jefes de hogar registrados en los sistemas oficiales.

Adultos mayores sin jubilación: Aquellos que dependen exclusivamente de la asistencia estatal.

Montos y cronograma de pagos

El ministro detalló que el beneficio total es de 450 bolivianos, dividido en tres cuotas mensuales de 150 bolivianos. El cronograma está diseñado de la siguiente manera:

Inicio: El pago comenzará el primer día hábil de enero de 2026.

Periodo de cobro: Se realizarán tres transferencias consecutivas (enero, febrero y marzo).

Plazo extendido: Para quienes no puedan acudir mensualmente, el sistema permitirá cobrar los montos acumulados hasta el mes de abril.

El cobro se podrá realizar en cualquier entidad financiera autorizada, utilizando los mismos canales habilitados para el Juancito Pinto y la Renta Dignidad.

Una medida excepcional

Ante la consulta sobre la continuidad del bono, Espinoza fue señaló que el programa está diseñado para durar únicamente tres meses.

"Por el momento no se tiene pensado extender este beneficio para no golpear las cuentas fiscales", afirmó. La intención es que el Bono PEPE funcione como un "puente" de auxilio durante la etapa de estabilización de sobreprecios que atraviesa el país.

