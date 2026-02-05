TEMAS DE HOY:
Economía

¿Cobras Renta Dignidad? Así funciona el bono PEPE para los abuelitos

El programa PEPE beneficia a los adultos mayores sin jubilación con un pago adicional a la Renta Dignidad. Te explicamos quiénes acceden, cuánto reciben y cómo cobrar sin complicaciones.

Silvia Sanchez

05/02/2026 10:04

¿Cobras Renta Dignidad? Así funciona el bono PEPE para los abuelitos. Foto SENASIR.
Bolivia

¿Recibes Renta Dignidad como no rentista o tienes un familiar adulto mayor en esta situación? El programa PEPE fue creado para brindar un apoyo económico adicional a quienes no cuentan con jubilación, permitiéndoles enfrentar con mayor tranquilidad el aumento del costo de vida.

A continuación, respondemos las dudas más frecuentes para que los “abuelitos” puedan cobrar sin trámites, sin filas innecesarias y sin confusión.

¿Soy jubilado y recibo Renta Dignidad? ¿También accedo al PEPE?

No. El programa PEPE está dirigido exclusivamente a personas adultas mayores sin jubilación.

Si eres jubilado, continúas recibiendo tu Renta Dignidad de Bs 300 sin ningún cambio. Además, tu pensión se ajusta cada año mediante otros mecanismos para evitar que pierda valor frente a la inflación.

Las personas con rentas más bajas reciben un mayor ajuste proporcional, por lo que el PEPE está enfocado en quienes no cuentan con este respaldo.

Abuelitos sin jubilación: ¿quiénes reciben el PEPE?

Si eres adulto mayor, recibes Renta Dignidad y no tienes jubilación, estás habilitado para beneficiarte del programa PEPE.

Con este apoyo, tu ingreso mensual aumenta:

  • De Bs 350 a Bs 500

  • Incluye un adicional de Bs 150

  • Durante 12 meses consecutivos

El pago es automático. No necesitas realizar ningún trámite adicional.

¿Dónde y cómo cobro?

  • Lugar: En cualquier banco del país donde cobras normalmente tu renta

  • Requisito: Carnet de identidad original y vigente

  • Plazo: Hasta el 30 de abril de 2026

Importante: si no cobras dentro del plazo, pierdes el beneficio.

¿Cómo sé si soy beneficiaria/o?

Puedes verificarlo en línea:

  1. Ingresa a www.gestora.bo

  2. Busca la sección “Programa PEPE”

  3. Introduce tu número de carnet y fecha de nacimiento

No es necesario inscribirse en ningún lugar.

¿Puedo cobrar más de un PEPE si recibo otros bonos?

No. El sistema evita la duplicidad del beneficio.

Por ejemplo, si en tu hogar hay personas que reciben el Bono Juancito Pinto o Juana Azurduy, el programa asigna solo un beneficio por familia.

¿El PEPE reemplaza otros bonos?

No. El programa PEPE:

  • No elimina otros beneficios

  • No reduce tus bonos

  • No afecta tu renta

Es un apoyo adicional y temporal para aliviar el impacto de la inflación y fortalecer la economía familiar.

