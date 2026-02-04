La Asociación de Surtidores de Cochabamba señaló que la garantía y el control de calidad de los combustibles es una responsabilidad exclusiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente de la Asociación de Surtidores Privados de Cochabamba, Diego Ferrufino, informó que el sector sostuvo reuniones con ambas entidades para mejorar el abastecimiento de gasolina y diésel en el departamento, además de la calidad.

Ferrufino explicó que existen zonas específicas donde comienza a faltar combustible, situación que atribuyó a la temporalidad y al incremento de la demanda.

Señaló que el objetivo es resolver el problema de manera oportuna para evitar mayores dificultades para la población.

Indicó además que, tras las reuniones, las autoridades se comprometieron por actas a incrementar los volúmenes de despacho en las estaciones que lo necesiten, con el fin de garantizar el suministro las 24 horas del día y los siete días de la semana.

El dirigente expresó su preocupación porque las observaciones a la calidad del combustible podría afectar la distribución de los carburantes.

Finalmente, reiteró que los surtidores privados no tienen competencia para controlar la calidad del combustible, por lo que insistió en que YPFB y la ANH deben asumir plenamente esa función y garantizar tanto el abastecimiento como la estabilidad del producto para los usuarios.

Mira la programación en Red Uno Play