La Policía Boliviana informó que ya tiene plenamente identificados a los dos hombres implicados en una serie de atracos ocurridos en la zona de Cotoca, donde además se registró el robo previo de una motocicleta a un mototaxista.

Según el reporte oficial, los delincuentes habrían sustraído el vehículo aproximadamente media hora antes de perpetrar dos asaltos a surtidores ubicados sobre la carretera a Cotoca. Con la motocicleta robada, se trasladaron hasta las estaciones de servicio, donde actuaron armados.

Imágenes de alta calidad obtenidas durante las investigaciones permitieron identificar claramente a ambos sospechosos. En los registros se observa a uno de ellos vistiendo una chompa azul, mientras que el segundo llevaría una polera amarilla. Las fotografías ya están en manos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que ejecuta operativos para dar con su paradero.

El director de la Felcc, coronel Gilman Valencia, confirmó que los sujetos fueron plenamente ubicados y que se realiza un trabajo de campo en distintas zonas para capturarlos.

“Tenemos plenamente ubicado a los autores de este hecho. Media hora antes de los atracos a los surtidores, robaron una moto a un mototaxista en Cotoca. Posteriormente, con ese vehículo, cometieron los asaltos, logrando sustraer aproximadamente 2.000 bolivianos en un caso y 3.000 en el otro”, detalló la autoridad policial.

Valencia también señaló que en ambos hechos los antisociales utilizaron un arma de fuego y realizaron disparos al aire, generando gran riesgo, especialmente por tratarse de estaciones de servicio.

El caso se encuentra en proceso de investigación y ya se efectuaron allanamientos en algunas zonas donde se presume podrían estar ocultos los implicados. La Policía no descarta que las capturas se concreten en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play