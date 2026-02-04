Difunden nuevos videos del entrenamiento del adulto que boxeó con un menor y lo dejó en estado crítico

Nuevos videos que muestran al hombre de 25 años, identificado como Pablo M., durante sesiones de entrenamiento se han difundido en redes sociales y forman parte de la investigación abierta por la Fiscalía, tras el grave incidente ocurrido el sábado pasado en un gimnasio, donde un menor de 15 años quedó en estado crítico tras un sparring de boxeo.

Las imágenes, que ya están bajo análisis por parte de las autoridades, registran prácticas de defensa personal y técnicas de golpeo realizadas por Pablo, quien ya cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en la agresión al adolescente. Estos videos podrían aportar datos sobre el nivel de experiencia del sujeto, en comparación con el menor involucrado en el enfrentamiento.

El adolescente permanece en terapia intensiva, en coma inducido y con respiración asistida, desde hace cinco días. Su padre, Yasmani Núñez, solicitó que se acelere la investigación y denunció posibles negligencias relacionadas con el manejo del sparring y la seguridad dentro del gimnasio.

Familiares del menor también expresaron su preocupación por prácticas irregulares que, según ellos, habrían ocurrido en el centro deportivo.

Aseguran que el entrenador responsable del gimnasio habría permitido peleas entre estudiantes por encargo de otros boxeadores a cambio de dinero. Estos señalamientos ya son parte de las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

Además de la investigación penal, la familia solicita que se cubran los gastos médicos del joven mientras continúa su tratamiento en el hospital.

