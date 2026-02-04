“Controles 24/7”: YPFB responde a reclamos y refuerza vigilancia del combustible

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB y la ANH aseguraron que la gasolina importada y producida en Bolivia cumple con las especificaciones técnicas vigentes, tras realizar controles reforzados en toda la cadena de suministro.

La aclaración fue emitida mediante un comunicado oficial, luego de que la población expresara preocupaciones sobre la calidad del combustible distribuido en el país.

Según el documento, las autoridades activaron un análisis técnico exhaustivo que abarcó desde las plantas de origen en Chile, Argentina y Paraguay, hasta los procesos de recepción, almacenamiento, transporte, refinación y distribución, en coordinación con la ANH.

El informe señala que se realizaron muestreos adicionales, certificaciones por entidades internacionales acreditadas y análisis complementarios en origen y destino, incluyendo la medición de gomas y manganeso.

Los resultados permitieron confirmar que la gasolina comercializada cumple con el octanaje establecido (RON entre 78 y 84), y que la mezcla con etanol eleva este parámetro a valores superiores a 85, conforme a la normativa nacional.

No obstante, el comunicado reconoce que se identificaron casos puntuales de gasolina residual localizada en algunos tanques, con parámetros inferiores correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones elevadas de gomas y manganeso.

Ante esta situación, las autoridades informaron que dichos volúmenes fueron aislados y tratados, y que ya se activaron medidas de control y prevención, asegurando que el combustible inestable no circulará en los puntos de venta.

“El combustible disponible en todo el territorio nacional puede ser consumido con total confianza y tranquilidad”, señala el documento.

Finalmente, el Gobierno informó que se implementaron controles reforzados permanentes en toda la cadena y que se trabaja en la corrección de un sistema heredado, con verificaciones rigurosas y monitoreo 24/7, para garantizar la seguridad y calidad del combustible.

“Estamos trabajando sobre un sistema heredado, que lo estamos corrigiendo, buscando asegurar que cada litro que llega a su tanque esté respaldado por verificaciones rigurosas y nuestro trabajo continuo 24/7. La seguridad y el consumo de combustibles de calidad es nuestra prioridad absoluta”.

Mira la programación en Red Uno Play