Gobierno identifica problemas en la mezcla de la gasolina y anuncia ajustes

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en compañía del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Yussef Ankly, dijo que se identificó que el problema registrado en la gasolina fue originado en unos tanques en donde se mezclaban con otros componentes impregnados, situación que ya está siendo ajustada.

Medinaceli usó un ejemplo coloquial para explicar la situación que ponía en duda de la calidad del combustible que el Gobierno está comprando y puso como ejemplo la administración de una casa que ´reutiliza el aceite para preparar la comida en la familia’.

Explica que en este caso, el administrador decide colocar a un nuevo administrador que compra un nuevo aceite para cocinar, lo mezcla con un aceite hecho en casa y lo pone en un recipiente, pero lastimosamente en este recipiente queda la historia del aceite reciclado de la anterior gestión de la casa.

“El aceite nuevo, en este caso es la gasolina nueva cumple con las características de calidad, que al mezclar con etanol, que también cumplía con las especificaciones de calidad no generaba un problema, el problema surgió con lo que se heredó de la anterior administración, donde se reutilizó valga el ejemplo, se reutilizaba este aceite”, explicó.



