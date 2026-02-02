Gobierno promulga decreto que congela el precio del GLP en Bs 22.50

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, esta medida servirá para que no exista importación de gas licuado de petróleo (GLP).
02/02/2026 19:56
El gobierno promulgó el Decreto Supremo 5534, donde se mantiene el precio del GLP a nivel nacional a Bs 22.50, donde autoriza al Ministerio de Economía emitir notas de crédito fiscal a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para subsidiar este carburante hasta en un periodo de seis meses.
“La idea es que no tengamos que importar GLP, así vamos a trabajar; ¿qué podría haber pasado? Sí, si no se hacía nada, probablemente podría haber pasado, pero estamos haciendo muchas cosas para que ello no suceda”, señaló Espinoza.
Desde esta cartera de Estado han confirmado que se va a trabajar en otras medidas para evitar la importación de GLP, entre ellas el combatir el contrabando.
Asambleístas mostraron su aprobación ante esta medida adoptada por el gobierno central, pero piden mayor control en las fronteras.
La diputada Claudia Bilbao del Partido Demócrata Cristiano (PDC) declaró que se realicen sanciones más fuertes en contra del contrabando. “Nosotros tenemos que ser claros en decir que no podemos seguir con el contrabando. Pido al ministro de gobierno y al ministro de defensa hacer su mejor trabajo para que esto ya no vaya pasando”.
Por su parte, el diputado Manolo Rojas ha solicitado una sanción de hasta 20 años de prisión a personas realizando el contrabando a la inversa.
“Tenemos esa intención de mostrar una viabilidad técnica con proyecto de ley para que las garrafas no salgan de nuestro país”.
