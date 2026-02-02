Hallan muerto a un minero tras presunto enfrentamiento en el Cerro Rico

Mientras miles de cooperativistas participaban de las actividades del Carnaval Minero, un hecho trágico enlutó al sector productor de Potosí. Un minero de 24 años fue hallado sin vida al interior de la mina La Salvadora, ubicada en el Cerro Rico de Potosí.

De acuerdo con el informe preliminar, la mañana de este domingo 1 de febrero, personal de la División Homicidios de la Felcc, el Ministerio Público, una médico forense y efectivos de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento en Altura (BERSA) de Bomberos “Caracoles” realizaron el levantamiento legal del cadáver.

Un presunto enfrentamiento

Según el reporte oficial, familiares de la víctima informaron que el sábado 31 de enero se habría registrado un presunto enfrentamiento entre ladrones de mineral, conocidos como “jukus”, al interior de la mina, hecho que habría derivado en la muerte de una persona.

Ante la denuncia, efectivos de BERSA, junto a personal de la Unidad de Acción Inmediata UPAR DELTA, se constituyeron en el lugar con equipos de rescate y una ambulancia. Con la autorización del dirigente de la Cooperativa Sección Salvadora, Calixto Mamani Uño, se procedió al ingreso a la bocamina.

Ya en el interior, los equipos especializados lograron ubicar el cuerpo sin vida de un varón, que posteriormente fue extraído y trasladado a la morgue del Hospital Daniel Bracamonte para la correspondiente autopsia médico legal.

La víctima fue identificada como Alain Maisha Salazar, de 24 años de edad.

“Queremos justicia”

Visiblemente afectados, los padres del joven, Pastor Maisha Michaga (60) y Andre Primitiva Salazar Gómez (52), exigieron celeridad en las investigaciones y pidieron que el caso no quede en la impunidad.

“Queremos justicia para nuestro hijo”, manifestaron en declaraciones al portal digital de Radio Kollasuyo.

Informe forense preliminar

La médico forense Dra. Guisela Ramírez informó de manera preliminar que la causa de la muerte fue:

Shock hipovolémico

Lesiones traumáticas graves

Asimismo, señaló que la data de la muerte sería de aproximadamente 24 horas antes del levantamiento legal del cadáver.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

