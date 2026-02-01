Llegan hoy a Bolivia los restos de las cuatro menores fallecidas en incendio en Chile

Los restos de las cuatro menores bolivianas que fallecieron en un incendio en Chile, ocurrido en enero pasado, arribarán este domingo a Bolivia, según informó el canciller Fernando Aramayo en una entrevista con radio Panamericana.

La autoridad señaló que, desde el momento del trágico suceso, la Cancillería del Estado activó gestiones de apoyo y coordinación interinstitucional para acompañar a la familia afectada.

“Hemos brindado, desde el momento del suceso, toda la colaboración desde la Cancillería, incluso para poder hacer esta repatriación”, afirmó Aramayo, al destacar el trabajo realizado en distintos niveles.

El canciller informó además que la madre de las menores ya llegó al país, mientras que los cuerpos arribarán a las 13:00 de este domingo.

“Hoy llegó la madre en un vuelo a la ciudad de Santa Cruz, los cuerpos van a llegar a las 13:00. Naturalmente es un tema muy sensible”, expresó, remarcando el carácter profundamente humano de las gestiones realizadas.

Aramayo manifestó que el acompañamiento a la familia continuará tras el arribo de los restos.

“Hemos tratado de colaborar para aliviar, en algo, el dolor de una familia. Es un dolor inimaginable que nos conmueve”, señaló, al tiempo de detallar que se coordinó apoyo tanto con el padre, que se encuentra en Bolivia, como con la madre, que permanecía en Chile.

Finalmente, indicó que el Gobierno evaluará nuevas acciones de apoyo para los familiares.

“Seguramente más adelante la familia continuará recibiendo apoyo. Vamos a ver qué más necesitan y cómo podemos ayudar”, concluyó.

El incendio se registró la madrugada del 1 de enero en una vivienda multifamiliar del pasaje Santa Teresa, en el sector de Melipilla, en Chile. De acuerdo con el informe oficial, el siniestro habría sido provocado por fallas en el sistema eléctrico.

