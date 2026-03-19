La vida de Axel cambió en un instante… pero su sonrisa y sus sueños siguen intactos.

El joven, que trabajaba como payasito en Cochabamba, sufrió un grave accidente mientras se trasladaba en motocicleta hacia otro evento. Su traje se enganchó en la rueda del vehículo, provocando una tragedia: perdió uno de sus brazos.

Un momento que lo cambió todo

Axel viajaba como pasajero por la avenida Villazón cuando ocurrió el hecho. Fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro médico, pero pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle el brazo.

Hoy, se encuentra estable, pero enfrentando una nueva realidad.

Mucho más que un payasito

Detrás del traje y las sonrisas, hay una historia de esfuerzo.

Axel no solo animaba fiestas. También trabajaba como barista y estudiaba gastronomía, con un objetivo claro: convertirse en chef profesional.

“Él no es solo un payasito… ha estudiado para chef, pero la gastronomía es una carrera muy cara”, cuenta su madre.

Un sueño que sigue vivo

El anhelo de Axel iba más allá: quería viajar al extranjero para perfeccionarse.

“Para ser un buen chef tienes que salir, conocer… ese era su sueño”, relata su madre, con la voz entrecortada.

Más fuerte que nunca

A pesar del golpe, Axel no se ha rendido.

“Está más decidido que nunca. No ha dejado su sueño, solo lo ha postergado”, asegura su familia.

Un llamado a la solidaridad

Hoy, su familia pide apoyo para cubrir sus gastos médicos y ayudarlo a continuar sus estudios.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números:

📞 793-78113

📞 603-96822

También se habilitó un código QR para aportes directos (verificando siempre los datos del beneficiario).

La familia habilitó un código Qr

Axel hizo reír a muchos durante años.

Hoy, es él quien necesita una mano… para volver a levantarse y seguir soñando.

Mira la programación en Red Uno Play