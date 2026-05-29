¿Tanques en Patacamaya? Este es el pronunciamiento oficial del Regimiento "Calama"

El Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor, Rider José Cosío Vega, comandante del Regimiento de Caballería Blindado 1 “Calama”, desmintió de manera categórica versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto desplazamiento de vehículos blindados desde esa unidad militar.

Pronunciamiento oficial

A través de un pronunciamiento oficial emitido la noche del 28 de mayo, la autoridad militar informó que el personal acantonado en la localidad de Patacamaya realiza sus actividades normales y programadas, descartando cualquier movimiento extraordinario.

“Se hace conocer a la opinión pública que el personal del Regimiento de Caballería Blindado 1 Calama se encuentra realizando sus actividades normales y programadas. Asimismo, no se ha recibido ninguna orden del escalón superior para realizar algún desplazamiento con los vehículos blindados SK-105”, señaló Cosío Vega.

El desmentido fue difundido también por el Ministerio de Defensa, que calificó como falsas las versiones difundidas y advirtió que este tipo de publicaciones buscan generar desinformación en medio de la coyuntura nacional.

La institución militar exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar replicar contenidos no verificados que puedan generar alarma o especulación.

Con información del Ministerio de Defensa

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