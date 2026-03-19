¡Héroe de cuatro patas! Paco, el perro policía que aprendió a salvar vidas con RCP

La lealtad, inteligencia y entrenamiento se unieron en una historia que ha tocado corazones en todo el mundo. Paco, un perro de la Policía Municipal de Madrid, se volvió viral tras demostrar que puede realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar para ayudar a salvar vidas.

El video, difundido por la propia institución, muestra al agente canino en plena acción durante una práctica… y el resultado dejó a todos sin palabras.

Así actúa Paco

En las imágenes, Paco corre rápidamente hacia un agente que simula estar inconsciente en el suelo.

Sin dudarlo, el perro:

Salta sobre el pecho del “paciente”

Aplica presión con sus patas delanteras

Se recuesta y vuelve a repetir el proceso

Todo como parte de una simulación de reanimación.

El ejercicio finaliza cuando el instructor se levanta y premia al perro, mientras los presentes estallan en aplausos.

Más que ternura: entrenamiento real

Aunque muchos reaccionaron con ternura, detrás del video hay un entrenamiento serio.

Especialistas destacan que este tipo de preparación no solo busca reanimar, sino también:

Llamar la atención de otras personas

Alertar sobre una emergencia

Ganar tiempo mientras llega ayuda

Un fenómeno viral

El clip rápidamente dio la vuelta al mundo, generando miles de comentarios y reacciones.

“Gracias Paquito, eres genial”, escribió una usuaria.

Otros destacaron el vínculo entre el perro y su entrenador, además de la disciplina que implica este tipo de preparación.

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