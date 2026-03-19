¡Héroe de cuatro patas! Paco, el perro policía que aprendió a salvar vidas con RCP

El can de la Policía Municipal sorprendió con su entrenamiento para realizar maniobras de reanimación y se ganó el aplauso de millones en redes sociales.
19/03/2026 14:53
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La lealtad, inteligencia y entrenamiento se unieron en una historia que ha tocado corazones en todo el mundo. Paco, un perro de la Policía Municipal de Madrid, se volvió viral tras demostrar que puede realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar para ayudar a salvar vidas.
El video, difundido por la propia institución, muestra al agente canino en plena acción durante una práctica… y el resultado dejó a todos sin palabras.
Así actúa Paco
En las imágenes, Paco corre rápidamente hacia un agente que simula estar inconsciente en el suelo.
Sin dudarlo, el perro:
Salta sobre el pecho del “paciente”
Aplica presión con sus patas delanteras
Se recuesta y vuelve a repetir el proceso
Todo como parte de una simulación de reanimación.
El ejercicio finaliza cuando el instructor se levanta y premia al perro, mientras los presentes estallan en aplausos.
Más que ternura: entrenamiento real
Aunque muchos reaccionaron con ternura, detrás del video hay un entrenamiento serio.
Especialistas destacan que este tipo de preparación no solo busca reanimar, sino también:
Llamar la atención de otras personas
Alertar sobre una emergencia
Ganar tiempo mientras llega ayuda
Un fenómeno viral
El clip rápidamente dio la vuelta al mundo, generando miles de comentarios y reacciones.
“Gracias Paquito, eres genial”, escribió una usuaria.
Otros destacaron el vínculo entre el perro y su entrenador, además de la disciplina que implica este tipo de preparación.
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