La cuenta regresiva ya empezó… y el hype está por las nubes. TINI vuelve a sacudir las redes con el estreno de Dos Amantes, un sencillo que no solo promete ser un éxito musical, sino también un fenómeno viral gracias a su videoclip.

¿La razón? Un invitado que nadie esperaba: Lionel Messi.

Un videoclip lleno de estrellas

El adelanto del video ya dejó a los fans sin palabras. En él, TINI comparte escena con su pareja, Rodrigo de Paul, pero la sorpresa no termina ahí.

También aparecen figuras icónicas como Susana Giménez, quien abre el clip en una conversación cargada de ironía sobre la fama, y Cacho Deicas, sumando un toque bien argentino.

El cameo que enloqueció a todos

El momento más comentado llega casi como un guiño para los fans: De Paul toca la puerta de un departamento… y detrás aparece Messi, con una bolsa de hielo en la mano.

Sí, tal cual.

Una clara referencia al viral “Abran que se derrite el hielo”, que ahora cobra vida en este videoclip y desata la locura en redes.

Antes del estreno… ya es tendencia

Aunque el video completo se estrena este jueves a las 21:00, el adelanto ya logró lo impensado: convertir el lanzamiento en un evento.

Memes, teorías y reacciones no paran de multiplicarse, confirmando que TINI no solo lanzó una canción… lanzó un momento cultural.

Un estreno con celebración incluida

El lanzamiento llega en un momento especial: la artista se prepara para presentarlo en vivo en Córdoba el 21 de marzo, justo el día de su cumpleaños.

Una coincidencia perfecta para celebrar a lo grande.

Con música, amor, nostalgia y un cameo de campeón del mundo, TINI armó mucho más que un videoclip.

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