Un pingüino al estilo ‘El Rey León’: el video que conquistó las redes sociales

El Zoológico Guadalajara volvió a demostrar que la creatividad también vive en el mundo animal. Esta vez, conquistó las redes sociales al presentar a su nuevo pingüino… como si fuera todo un rey.

El video, difundido en TikTok, recrea una de las escenas más emblemáticas de El Rey León: el momento en que Rafiki alza a Simba ante el reino.

Pero aquí, el protagonista no fue un león.

Fue un pequeño pingüino.

Una escena que mezcla ternura y humor

En la grabación, el equipo del zoológico preparó una puesta en escena que recuerda de inmediato al clásico de Disney: música inspirada en la película, una presentación simbólica y un “público” atento.

El resultado fue tan inesperado como adorable.

El pingüino, recién incorporado al recinto, fue “presentado” ante su comunidad de una forma que convirtió la escena en un momento digno de cine… pero con un toque divertido.

Un fenómeno viral en horas

La respuesta no se hizo esperar. En cuestión de horas, el video superó los 2,3 millones de reproducciones, acumulando miles de comentarios y compartidos.

Muchos usuarios no solo reaccionaron al clip, sino que también aportaron humor:

“Sus padres todos orgullosos”

“Lugares donde me empingüina no haber estado”

“Súbanle el sueldo al equipo de comunicación”

Incluso hubo quienes describieron la escena como “cine puro” y la compararon con un evento inolvidable.

Creatividad que conecta

Más allá de la viralidad, el video logró algo clave: conectar emocionalmente con la audiencia.

Porque no se trató solo de presentar a un animal, sino de contar una historia, despertar nostalgia y provocar sonrisas en millones de personas.

Mira la programación en Red Uno Play