“Esperé décadas”: 'La Roca' vuelve al lugar donde robaba chocolates y sorprende con un gesto inesperado

El actor Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, protagonizó una historia tan inesperada como emotiva: regresó a la tienda donde, siendo adolescente, robaba chocolates… para enmendar su error décadas después.

La escena ocurrió en una sucursal de 7-Eleven en Hawái, el mismo lugar donde, según contó el propio actor, a sus 14 años solía llevarse una barra de Snickers casi todos los días.

Un pasado que nunca olvidó

En sus redes sociales, Johnson recordó que en aquella época atravesaba dificultades económicas y que ese chocolate formaba parte de su rutina diaria antes de entrenar.

Aunque con el paso del tiempo su vida cambió radicalmente, el recuerdo —y la deuda moral— nunca desaparecieron.

“Esperé décadas por esto”, confesó al inicio del video en el que documentó su regreso.

Un gesto que se volvió viral

Lejos de pasar desapercibido, el actor decidió hacer algo simbólico: compró todas las barras de Snickers disponibles en la tienda.

Pero no se las llevó.

“Esperé décadas”: Dwayne Johnson regresó al lugar donde robaba chocolates de joven. Foto RR.SS.

Tras pagarlas, pidió que fueran regaladas a otros clientes, especialmente a aquellos que pudieran estar pasando por una situación similar a la suya en el pasado.

“Finalmente exorcicé este demonio del chocolate que me ha acompañado durante años”, escribió con humor.

Mucho más que chocolates

El gesto no terminó ahí. En un acto que sorprendió a todos, Johnson también pagó las compras de las personas que se encontraban dentro del local en ese momento.

La escena rápidamente atrajo a decenas de curiosos que se acercaron para verlo, tomarse fotos y agradecerle. Algunos incluso se llevaron productos gratis gracias a su iniciativa.

Redención con mensaje

El protagonista de Black Adam dejó además una reflexión que resonó entre sus seguidores:

“No podemos cambiar el pasado… pero sí podemos agregar un pequeño acto de redención y tal vez dibujar una sonrisa en el rostro de alguien”.

Una historia simple, pero poderosa: a veces, cerrar viejas cuentas no solo alivia la conciencia… también puede alegrarle el día a muchos más.

“Esperé décadas”: Dwayne Johnson regresó al lugar donde robaba chocolates de joven. Foto RR.SS.

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