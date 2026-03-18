Un video de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se volvió viral en redes sociales, mostrando una faceta poco común de la pareja: una noche normal, sin fanáticos alrededor.

Una escena inesperada

La pareja llegó a un restaurante en Miami con total tranquilidad.

Messi descendió de su vehículo, saludó al personal con naturalidad y caminó junto a Antonela hacia el ingreso, sin que nadie los detuviera para fotos o autógrafos, algo inusual considerando su fama mundial.

El detalle que conquistó a todos

Pero lo que realmente llamó la atención no fue el silencio… sino un momento espontáneo.

Mientras se acercaban al restaurante, Antonela percibió un aroma irresistible y lanzó una frase que rápidamente enamoró a los fans:

“Ya hay olor a pasta”

Un comentario simple, cotidiano, pero que humanizó aún más a la pareja más querida del fútbol.

Un guiño mundialista

Como si fuera una escena de película, de fondo sonaba Arhbo, el tema oficial del Mundial de Qatar, interpretado por Ozuna, RedOne y GIMS.

Un detalle que hizo aún más especial el momento.

Una vida (casi) normal

La escena dejó algo claro: en Miami, Messi puede disfrutar de pequeños momentos que en otras partes del mundo serían imposibles.

Sin presión, sin cámaras encima… solo una pareja disfrutando de una noche cualquiera.

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