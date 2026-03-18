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“Un país entero viaja con ustedes”: revelan conmovedor momento de la Verde rumbo al repechaje

El capitán del avión tocó el corazón de todos con palabras que reflejan la ilusión de un país entero. 

Martin Suarez Vargas

18/03/2026 10:10

Juan Godoy y Robson Matheus celebrando el gol ante Trinidad y Tobago. Foto: APG y captura de video.
Bolivia.

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La selección boliviana vivió un momento cargado de emoción antes de partir rumbo a Monterrey, donde disputará el repechaje que la acerca al sueño mundialista. En pleno vuelo, el capitán de la aeronave sorprendió a la delegación con un mensaje que erizó la piel de jugadores, cuerpo técnico y pasajeros.

"Hoy este no es un vuelo cualquiera, porque en este avión hay más que un simple viaje: hoy viaja la ilusión de todo un país".

"Después de más de 30 años, Bolivia vuelve a estar cerca de un sueño que vive en el corazón de generaciones enteras: volver a jugar un Mundial".

"Y en este vuelo tenemos el honor de llevar a quienes representan este sueño, nuestra querida selección boliviana. A nombre de Boliviana de Aviación, de esta tripulación, pero también a nombre de millones de bolivianos, ustedes no están solos. Con ustedes viajan nuestras montañas, nuestros valles, nuestra Amazonía y el orgullo de un pueblo que nunca dejó de creer".

"Hoy más que nunca, Bolivia está con ustedes. Así que, señoras y señores, les invito a que juntos brindemos un fuerte aplauso a nuestra selección boliviana, que está a un paso de hacer historia". "¡Vamos Bolivia!, dijo el capitán de aviación, y luego se escuchó la canción “Bolivia gana y se va al Mundial”.

 

El mensaje cerró con una invitación que unió a todos los presentes en un mismo sentimiento: un fuerte aplauso para la Verde, acompañado por cánticos y la canción “Bolivia gana y se va al Mundial”, generando un ambiente de esperanza y unidad.

El equipo nacional emprendió viaje la madrugada del lunes, tras vencer 3-0 a Trinidad y Tobago, y arribó a Monterrey cerca de las 13:30 del mismo día. Ahora, el siguiente desafío será el 26 de marzo frente a Surinam, en un duelo decisivo que puede marcar el regreso de Bolivia a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

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