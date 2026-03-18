“Un país entero viaja con ustedes”: revelan conmovedor momento de la Verde rumbo al repechaje

La selección boliviana vivió un momento cargado de emoción antes de partir rumbo a Monterrey, donde disputará el repechaje que la acerca al sueño mundialista. En pleno vuelo, el capitán de la aeronave sorprendió a la delegación con un mensaje que erizó la piel de jugadores, cuerpo técnico y pasajeros.

"Hoy este no es un vuelo cualquiera, porque en este avión hay más que un simple viaje: hoy viaja la ilusión de todo un país".

"Después de más de 30 años, Bolivia vuelve a estar cerca de un sueño que vive en el corazón de generaciones enteras: volver a jugar un Mundial".

"Y en este vuelo tenemos el honor de llevar a quienes representan este sueño, nuestra querida selección boliviana. A nombre de Boliviana de Aviación, de esta tripulación, pero también a nombre de millones de bolivianos, ustedes no están solos. Con ustedes viajan nuestras montañas, nuestros valles, nuestra Amazonía y el orgullo de un pueblo que nunca dejó de creer".

"Hoy más que nunca, Bolivia está con ustedes. Así que, señoras y señores, les invito a que juntos brindemos un fuerte aplauso a nuestra selección boliviana, que está a un paso de hacer historia". "¡Vamos Bolivia!, dijo el capitán de aviación, y luego se escuchó la canción “Bolivia gana y se va al Mundial”.

El mensaje cerró con una invitación que unió a todos los presentes en un mismo sentimiento: un fuerte aplauso para la Verde, acompañado por cánticos y la canción “Bolivia gana y se va al Mundial”, generando un ambiente de esperanza y unidad.

El equipo nacional emprendió viaje la madrugada del lunes, tras vencer 3-0 a Trinidad y Tobago, y arribó a Monterrey cerca de las 13:30 del mismo día. Ahora, el siguiente desafío será el 26 de marzo frente a Surinam, en un duelo decisivo que puede marcar el regreso de Bolivia a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

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