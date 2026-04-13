¿Cuándo y contra quién juega la Verde por un cupo al Mundial Sub-17? Los detalles

Bolivia Sub-17 enfrentará a Chile el próximo miércoles 15 de abril en Paraguay, desde las 16:00, en el duelo de playoffs que otorgará un boleto al Mundial de Catar 2026.

El equipo dirigido por Bernardo Aguirre terminó en el tercer lugar del Grupo B, por detrás de Brasil y Argentina, selecciones que ya lograron la clasificación directa al torneo mundialista. La Verde sumó cinco unidades y ahora deberá medirse ante el cuarto del Grupo A, que en este caso es Chile, tras caer por 1-3 ante Ecuador.

De esta manera, la selección boliviana busca su cuarta participación en una Copa del Mundo Sub-17, luego de haber estado en una reciente edición disputada en Catar, donde logró la clasificación tras vencer a Ecuador por 1-0 con un gol de Santos García en los minutos finales del encuentro.

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