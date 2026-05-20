Bolivia define amistosos internacionales: ¿qué equipos enfrentará?

La selección boliviana continúa con su preparación y ya tiene confirmado un partido amistoso frente a la Selección de Escocia el próximo 6 de junio en Estados Unidos. Además, la Federación Boliviana de Fútbol gestiona un segundo encuentro ante la Selección de Argelia, compromiso que aún espera una confirmación oficial.

El asistente técnico de la Verde, Gabriel Ramírez, señaló que el cuerpo técnico ya trabaja en la planificación y análisis de ambos posibles rivales, aunque por ahora solo el partido frente a Escocia está asegurado.

“Si bien se pretende que sean dos partidos amistosos por parte de la federación, de momento tenemos a Escocia confirmado y lo de Argelia creemos que en las próximas horas es posible que lo confirmen”, afirmó Ramírez.

Asimismo, indicó que la lista de convocados se encuentra avanzada y será presentada en los próximos días, aunque todavía podrían registrarse modificaciones.

“Estamos trabajando en ello, la tenemos ya muy avanzada, creemos que cercano al fin de semana próximo de la siguiente semana estaría saliendo la lista porque no queremos apresurarnos y por ahí puede haber alguna variante de último momento”, explicó.

Ramírez también expresó su preocupación por las suspensiones de encuentros en la División Profesional debido a los conflictos sociales, señalando que esta situación afecta la preparación y seguimiento de los futbolistas convocables.

Hasta el momento, ocho encuentros del torneo profesional fueron suspendidos, generando alteraciones en el calendario deportivo y dificultades para el trabajo de las selecciones nacionales.

Mira la programación en Red Uno Play