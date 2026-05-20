El equipo de fútbol femenino norcoreano Naegohyang FC logró este miércoles la victoria por 2-1 frente al surcoreano Suwon FC, entre cánticos de paz, en un encuentro que Seúl espera que mejore las congeladas relaciones con Pionyang, con quien sigue técnicamente en guerra.

El Naegohyang, que había prometido centrarse únicamente en el fútbol en la primera visita deportiva del Norte al Sur desde 2018, selló con éxito la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y podría levantar el trofeo en territorio surcoreano al clasificarse para la final del sábado frente al Verdy Beleza de Tokio.

Bajo una incesante lluvia, el encuentro fue intenso pero limpio en términos generales, con entradas fuertes y algún empujón aislado, aunque sin que la tensión simbólica entre las dos Coreas desbordara el césped.

El Suwon golpeó primero al inicio del segundo tiempo, pero el Naegohyang, que había resistido el empuje local y se salvó con dos balones al poste antes del descanso, dio la vuelta al marcador con dos cabezazos de Choe Kum-ok y de su capitana, Kim Kyong-yong, nombrada jugadora del partido.

El equipo surcoreano tuvo el empate en los pies de la estrella del equipo, Ji So-yun, con un penalti a unos diez minutos del final, pero su disparo salió fuera y apagó casi por completo la esperanza de la grada local.

La ruidosa hinchada local del Suwon no dejó de cantar durante los 90 minutos del encuentro, en un partido cuyo simbolismo sobrepasaba lo deportivo, mientras los animadores de los grupos prounificación que apoyaban a las dos Coreas se mostraron mucho más discretos.

Más de 200 organizaciones civiles surcoreanas a favor de la unificación prometieron apoyar por igual a los dos clubes para que las norcoreanas no se sintieran en terreno hostil, y habían estimado su poder de convocatoria en unas 3.000 personas.

"Ojalá este torneo de fútbol pueda abrir una puerta a la paz. En todo caso, estamos animando con el deseo de que el equipo de nuestra tierra natal juegue bien y se marche bien, dejando de lado la política", dijo a EFE un quincuagenario, parte del grupo de animación para respaldar a ambas escuadras, afuera del Estadio de Suwon, al sur de Seúl.

No todos estaban dispuestos a apoyar a las norcoreanas, sin por tanto hacer gala de hostilidad.

“Nosotros solo venimos a apoyar a nuestro Suwon FC. Habrá personas que animen a los dos equipos, y seguramente habrá personas originarias del Norte que apoyen al equipo norcoreano. Creo que eso hay que respetarlo", dijo a EFE un aficionado del Suwon.

La expectación por el encuentro llevó a agotar las entradas, vendiéndose las 7.087 localidades disponibles para el público general, de un total de 9.000, en unas 12 horas en su apertura de la semana pasada, según la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA).

Las lluvias, sin embargo, limitaron la asistencia y finalmente asistieron al encuentro 5.763 personas, según la organización.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz. Ante el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang, Seúl ha visto el inusual partido como una oportunidad de reducir las tensiones.

Los eventos deportivos en el Sur en el pasado han llegado a funcionar como canal residual de contacto cuando la diplomacia intercoreana estaba paralizada, como ocurrió con la Copa Ari de fútbol juvenil, en 2017, que facilitó la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur en el año siguiente. EFE

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