Bolívar cayó ante Fluminense en el Maracaná, pero sigue con vida en la Libertadores (2-1)

Bolívar sufrió una derrota ajustada ante Fluminense en el estadio Maracaná, pero salió fortalecido en sus aspiraciones de clasificación. El conjunto celeste cayó 2-1 en Brasil por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, aunque el tanto de Carlos ‘Tonino’ Melgar y la ventaja en el duelo directo sobre el cuadro brasileño lo mantienen en zona de clasificación y dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo boliviano, ya que Fluminense golpeó temprano y tomó ventaja en el marcador con un tanto de Lucho Acosta en el inicio del compromiso. Sin embargo, Bolívar reaccionó y encontró el empate parcial gracias a Carlos Melgar, quien aprovechó una buena jugada ofensiva para devolverle la ilusión al conjunto paceño.

En el complemento, el conjunto brasileño volvió a adelantarse mediante John Kennedy y logró sostener la diferencia hasta el final del encuentro. Pese a la caída, el resultado terminó dejando sensaciones positivas para la Academia, tomando en cuenta que el 2-0 conseguido en La Paz ante Fluminense le permite mantener ventaja en el criterio de enfrentamientos directos.

Con este panorama, Bolívar continúa segundo en el Grupo C y llegará con posibilidades intactas a la última jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Vladimir Soria deberá vencer a Independiente Rivadavia para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores sin depender de otros resultados.

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