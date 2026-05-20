“¡Estoy ahí!”: la reacción viral de Neymar al enterarse que jugará el Mundial 2026

Las imágenes no tardaron en hacerse virales. Neymar vivió un momento de pura emoción luego de conocer que fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

El futbolista del Santos se encontraba en su casa cuando se anunció oficialmente la lista de los 26 jugadores que representarán a la Canarinha en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La reacción del astro brasileño quedó registrada durante una transmisión en vivo del canal de YouTube MadHouse TV, mientras su amigo e influencer Cris Guedes grababa con su celular.

Al escuchar su nombre entre los convocados, Neymar irrumpió en la escena y celebró a los gritos:

“¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!”, expresó visiblemente emocionado.

El momento reflejó la alegría y el desahogo del jugador, quien hasta último momento estuvo en duda por su presente futbolístico y por las complicaciones físicas que atravesó en los últimos meses.

Finalmente, Ancelotti decidió incluirlo en la nómina mundialista. Según medios brasileños, Neymar ingresó en la lista en lugar de Joao Pedro, delantero del Chelsea.

Esta será la cuarta Copa del Mundo para Neymar, tras haber disputado Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, el atacante llega como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 tantos.

Las imágenes de su reacción muestran a un Neymar emocionado, eufórico y aliviado, listo para vivir un nuevo capítulo con la camiseta de Brasil.

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