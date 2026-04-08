La selección boliviana de fútbol enfrenta esta tarde a su par de Perú por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano Sub-17, en un duelo determinante para sus aspiraciones de clasificar al Mundial de la categoría. El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora boliviana) en Paraguay.

El combinado nacional llega a este compromiso ubicado en la cuarta posición del grupo con apenas un punto tras dos partidos disputados. En tanto, el elenco peruano cierra la tabla sin unidades, lo que convierte el choque en un enfrentamiento directo por seguir con vida en el torneo. La Verde consiguió heróicamente un empate de 2-2 el pasado duelo contra Venezuela, estando con un hombre menos, es le da un plus para llegar motivado al encuentro ante la bicolor.

El equipo dirigido por Bernardos Aguirre asume el desafío con la obligación de sumar de a tres para mantener intacta la ilusión de acceder al Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará este año en Catar.

Más allá de la presión, el plantel boliviano apunta a escribir una nueva página histórica, considerando la posibilidad de lograr otra clasificación mundialista en un corto periodo. Para ello, deberá mostrar solidez y efectividad en un partido donde no hay margen de error.

Con el sueño en juego, Bolivia saldrá al campo con la firme intención de imponerse y seguir en carrera en el certamen continental.

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