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Así fue la clasificación de Juan Carlos Prado al Roland Garros: todo quedó grabado

El histórico momento del tenista boliviano fue captado por la transmisión oficial y rápidamente se volvió viral en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

22/05/2026 19:00

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Juan Carlos Prado festejando en un partido anterior. Foto: @jcarlos_prado5.
Francia.

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La clasificación de Juan Carlos Prado al cuadro principal de Roland-Garros dejó una de las imágenes más emotivas para el deporte boliviano en las últimas horas. Todo el festejo del joven tenista quedó registrado por la transmisión oficial del certamen francés.

El boliviano consiguió el histórico boleto al Grand Slam parisino luego de derrotar al hongkonés Coleman Wong en la tercera ronda de la fase clasificatoria disputada en Francia.

Tras concretar el último punto del encuentro, Prado no pudo contener la emoción. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el tenista cae exhausto sobre la cancha, mientras celebra entre lágrimas uno de los logros más importantes de su carrera. Segundos después se levantó para correr hacia las graderías y abrazarse con sus familiares y personas cercanas que acompañaron el histórico momento.

Con esta clasificación, Juan Carlos Prado disputará por primera vez el cuadro principal de Roland Garros y compartirá la presencia boliviana en el torneo junto a Hugo Dellien, en un hecho inédito para el tenis nacional.

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