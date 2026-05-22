Bolívar e Independiente Rivadavia: inspeccionaron el Tahuichi para el duelo de Copa

El vicepresidente de Club Bolívar, Dardo Gómez, junto al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, realizaron este viernes una inspección al estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, escenario donde se disputará el encuentro entre Bolívar e Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores.

Durante la conferencia de prensa, ambas autoridades destacaron la importancia de que el principal escenario deportivo cruceño vuelva a albergar un partido internacional y aseguraron que el estadio contará con todas las garantías necesarias para el desarrollo del compromiso.

“Aquí van a estar todas las condiciones del estadio en infraestructura y seguridad. El Tahuichi es el escenario deportivo más importante del departamento y para nosotros es un placer recibirlos acá. Esta es su casa”, manifestó el gobernador Juan Pablo Velasco.

Además, la autoridad departamental expresó su deseo de que el conjunto celeste consiga un resultado positivo que le permita seguir con vida en el torneo continental. “Ojalá que Bolívar tenga un gran resultado y pueda seguir avanzando en la Copa”, añadió.

Por su parte, Dardo Gómez agradeció la predisposición de las autoridades cruceñas para habilitar rápidamente el estadio y destacó el respaldo recibido en medio de una situación complicada para el país.

“La apertura, la prontitud y el cariño con el que se recibió esta idea fueron fundamentales. Se hizo una gestión rápida y eficiente ante Conmebol para concretar este cambio de sede”, señaló el dirigente académico.

Bolívar afrontará un duelo clave frente a Independiente Rivadavia, líder del grupo con 13 puntos. La Academia y Fluminense FC comparten el segundo lugar con cinco unidades, mientras que Deportivo La Guaira cierra la tabla con tres puntos.

El compromiso se disputará el próximo 27 de mayo desde las 20:30 en el estadio Tahuichi Aguilera. La modificación de sede se produjo debido a la coyuntura social que atraviesa la ciudad de La Paz, situación que obligó al club paceño a trasladar el encuentro a Santa Cruz.

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