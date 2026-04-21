A un paso del sueño: Bolivia rozó tres mundiales en un mes

El fútbol boliviano vivió semanas de ilusión y frustración. En menos de un mes, la Selección de Bolivia quedó sin opciones de clasificar a tres Copas del Mundo: la absoluta, la Sub-17 y la femenina, en una seguidilla de resultados que dejaron al país a las puertas del objetivo.

La mayor decepción llegó el 1 de abril, cuando la Verde cayó 2-1 ante la Selección de Irak en el repechaje rumbo al Mundial. El equipo boliviano mostró iniciativa, controló el balón y generó ocasiones de gol, pero no logró concretar y terminó pagando la efectividad del rival.

Días después, la Sub-17 también vio frustrado su sueño. Tras una fase de grupos competitiva, donde empató ante selecciones como Venezuela y Argentina, además de vencer a Perú, Bolivia no logró avanzar a semifinales. En el repechaje tuvo dos oportunidades para clasificar, pero fue superada por Chile (4-0) y Venezuela (1-0), quedándose fuera de la Copa del Mundo.

El panorama fue aún más complejo en la rama femenina. La selección boliviana evidenció una diferencia de nivel frente al resto de los equipos de la Conmebol y quedó sin chances de clasificación antes del cierre del torneo, sumando apenas un punto en seis presentaciones.

A nivel de clubes, la situación tampoco es alentadora. Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente Petrolero no han conseguido victorias en sus primeras presentaciones internacionales, mientras que The Strongest y Nacional Potosí quedaron eliminados en fases previas.

Así, el fútbol boliviano recibe tres duros golpes en selecciones y un inicio complicado a nivel de clubes, en un contexto que refleja lo cerca que estuvo de lograr objetivos importantes, pero también lo mucho que aún queda por mejorar.

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