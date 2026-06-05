¿Hay tensión en Francia? Un gesto entre Mbappé y Kanté desata especulaciones

La selección de Francia aún no ha comenzado su participación en el Mundial 2026, pero una curiosa escena ocurrida antes de un partido amistoso ya ha generado comentarios y especulaciones entre los aficionados. Los protagonistas fueron Kylian Mbappé y N'Golo Kanté, dos de los referentes del combinado galo.

Las imágenes fueron captadas en el túnel de vestuarios durante la previa del amistoso entre Francia y Costa de Marfil. En el video se observa a los jugadores suplentes saludando a los titulares antes de dirigirse hacia el banquillo. Sin embargo, cuando Kanté pasó junto a Mbappé, ninguno de los dos intercambió un saludo visible, una situación que no pasó desapercibida para las cámaras.

La secuencia rápidamente se viralizó en las redes sociales y provocó todo tipo de interpretaciones sobre una posible mala relación entre ambos futbolistas. Algunos usuarios consideraron que el gesto reflejaba cierta distancia entre las figuras francesas, mientras que otros señalaron que las imágenes por sí solas no permiten sacar conclusiones.

La polémica cobró fuerza porque semanas atrás también surgieron comentarios tras otro amistoso de Francia, cuando Mbappé solicitó que el brazalete de capitán que portaba Kanté le fuera entregado al momento de ingresar al terreno de juego. Aquella situación ya había generado debates entre seguidores y analistas.

No obstante, desde el entorno de la selección francesa intentaron poner fin a las especulaciones. El periodista Saber Desfarges, de la cadena TF1, descartó cualquier conflicto entre los jugadores y calificó los rumores como una exageración. Según explicó, las imágenes no demuestran la existencia de problemas dentro del vestuario de Les Bleus.

Mientras tanto, Francia continúa con su preparación para el Mundial, donde parte como una de las grandes favoritas al título. Sin embargo, antes de que el balón comience a rodar, un simple gesto entre Mbappé y Kanté ya se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados franceses.

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