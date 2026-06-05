[Video] Ronaldinho humilla a Yamal en un reto futbolístico

Aunque se retiró del fútbol profesional hace varios años, Ronaldinho continúa sorprendiendo con su talento. Esta vez lo hizo durante un reto de fútbol junto a Lamine Yamal, una de las jóvenes estrellas del fútbol mundial, en una actividad organizada por una reconocida cadena de comida rápida identificada por la icónica letra "M".

El desafío consistía en introducir el balón por uno de los espacios de la gigantesca estructura ubicada a varios metros de altura. Antes del intento final, ambos futbolistas intercambiaron pases y demostraron su técnica manteniendo el balón en el aire sin dejarlo caer, ante la mirada de los asistentes.

Cuando llegó el turno de Lamine Yamal, el español intentó completar el reto, pero su remate no encontró el objetivo y el balón terminó desviándose. La oportunidad pasó entonces a Ronaldinho, quien con la tranquilidad y precisión que lo caracterizaron durante toda su carrera ejecutó un golpe magistral que atravesó uno de los espacios de la letra, desatando la ovación de los presentes.

La acción provocó la inmediata reacción de Yamal, quien no dudó en felicitar al brasileño por la impresionante demostración de calidad. El gesto fue ampliamente destacado por los aficionados, quienes disfrutaron del encuentro entre dos generaciones distintas del fútbol.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y muchos usuarios aprovecharon para recordar las extraordinarias habilidades que llevaron a Ronaldinho a convertirse en uno de los jugadores más admirados de todos los tiempos. A sus 46 años, el exastro brasileño sigue exhibiendo destellos de la magia que maravilló al mundo en sus mejores épocas.

Mientras Ronaldinho disfruta de su retiro, Lamine Yamal atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El joven talento se prepara para representar a España en el Mundial 2026, torneo en el que buscará confirmar el enorme potencial que lo ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol internacional.

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