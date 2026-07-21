Erling Haaland cumple hoy 26 años: el delantero más temido del mundo

Este 21 de julio, Erling Braut Haaland celebra su cumpleaños número 26 convertido en uno de los delanteros más temidos del planeta. El atacante del Manchester City continúa escribiendo su historia a base de goles, velocidad y récords que lo han colocado entre las máximas figuras del fútbol internacional.

Aunque representa a Noruega, Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, debido a que su padre, Alf-Inge Håland, jugaba en ese momento para el Leeds United. Años después, la familia regresó a Bryne, donde el delantero dio sus primeros pasos en el fútbol.

El talento deportivo corre por sus venas. Su padre fue futbolista profesional y defendió los colores de Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City, además de representar a la selección de Noruega. Su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón en Noruega.

Su carrera comenzó en el Bryne FK, donde debutó profesionalmente con apenas 15 años. Posteriormente pasó al Molde FK, bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjær, antes de dar el salto al Red Bull Salzburgo de Austria, club en el que llamó la atención de toda Europa por su capacidad goleadora.

En enero de 2020 fichó por el Borussia Dortmund, donde confirmó su condición de goleador de élite, y en 2022 se incorporó al Manchester City. Con el conjunto inglés rompió el récord de más goles en una temporada de la Premier League de 38 jornadas al marcar 36 tantos en la campaña 2022-23.

Entre las curiosidades más llamativas de Haaland destaca que anotó nueve goles en un solo partido durante el Mundial Sub-20 de 2019 frente a Honduras, una marca histórica en esa competición. Además, pese a medir 1,94 metros, es considerado uno de los futbolistas más veloces del mundo, alcanzando velocidades cercanas a los 36 kilómetros por hora.

Otra de sus características más reconocidas es su celebración de meditación, sentado con las piernas cruzadas, un festejo que se ha convertido en su sello personal. También ha revelado en varias ocasiones que cuida al detalle su alimentación, descanso y recuperación física para mantener el máximo nivel competitivo.

A sus 26 años, Haaland sigue siendo uno de los jugadores con mayor valor de mercado del mundo y uno de los referentes del fútbol europeo, con la ambición de seguir ampliando un palmarés que ya lo ubica entre los mejores delanteros de su generación.

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