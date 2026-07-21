“No es ayuda, es una responsabilidad”: Haaland sacude las redes con su mensaje sobre las tareas del hogar

El delantero noruego Erling Haaland, una de las principales figuras del fútbol mundial, generó repercusión fuera de las canchas tras pronunciarse sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.

En una entrevista atribuida a Sky Sports, el jugador cuestionó que todavía existan hombres que consideren que realizar labores del hogar significa “ayudar” a las mujeres.

“No es ayuda, es una responsabilidad”

Ante la pregunta sobre por qué los hombres deberían involucrarse en las tareas domésticas, Haaland fue contundente y sostuvo que se trata de una responsabilidad compartida.

“Me parece ridículo que en 2026 los hombres sigan creyendo que esto es ‘ayuda’ y no parte del trabajo que tenemos que hacer como miembros corresponsables de nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras familias”, afirmó.

El delantero del Manchester City agregó: “Todos los hombres tenemos la obligación de contribuir a ese trabajo que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres”.

Haaland asegura que también participa en las tareas del hogar

El futbolista también predica con el ejemplo. Desde que se trasladó a Austria a los 16 años para jugar en el Red Bull Salzburg, comenzó a vivir solo y a hacerse cargo de sus propias tareas domésticas.

Posteriormente residió en Alemania y actualmente vive en Mánchester junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y su hijo.

En un video publicado en su canal de YouTube, Haaland mostró parte de su rutina diaria. Además de acudir a los entrenamientos, se lo observa preparando el desayuno y cocinando la cena, desde la preparación de los alimentos hasta el momento de servirlos.

El mensaje generó debate en redes sociales

Las declaraciones del delantero noruego se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones divididas en redes sociales.

Mientras muchos usuarios destacaron su postura y consideraron importante que una figura internacional del deporte hable sobre la corresponsabilidad en el hogar, otros cuestionaron sus declaraciones.

El mensaje de Haaland también fue valorado por quienes consideran que la participación de los hombres en la limpieza, la cocina y el cuidado de los hijos debe asumirse como una responsabilidad compartida y no como un favor o una ayuda a la pareja.



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