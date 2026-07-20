¿Por qué hoy se celebra el Día de la Luna? La historia detrás del 20 de julio

La humanidad vuelve a mirar hacia el cielo. Cada 20 de julio se celebra el Día Internacional de la Luna, una jornada dedicada a recordar el primer alunizaje tripulado y a reflexionar sobre la importancia científica, cultural y tecnológica del único satélite natural de la Tierra.

La conmemoración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 76/76, aprobada en 2021 bajo el título “Cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”. Desde entonces, la fecha se observa anualmente para promover la exploración responsable y la cooperación internacional en torno a la Luna.

No se trata únicamente de recordar una hazaña del pasado. La celebración también invita a imaginar el futuro de la exploración espacial, desde nuevas investigaciones científicas hasta la posibilidad de establecer una presencia humana sostenible fuera de la Tierra.

¿Por qué se celebra el 20 de julio?

La fecha recuerda el histórico alunizaje del Apolo 11, ocurrido el 20 de julio de 1969.

Neil Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin descendieron sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins permaneció orbitando alrededor de la Luna en el módulo de mando. Armstrong y Aldrin se convirtieron así en los primeros seres humanos en caminar sobre otro mundo.

Aquel viaje transformó la historia de la ciencia, impulsó nuevas tecnologías y demostró hasta dónde puede llegar la humanidad cuando combina conocimiento, planificación y cooperación.

Más de medio siglo después, la Luna continúa siendo uno de los principales objetivos de la exploración espacial. La NASA mantiene activa la campaña Artemis, orientada a enviar astronautas para realizar investigaciones, desarrollar capacidades de exploración lunar y preparar futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Cómo se verá la Luna hoy, 20 de julio de 2026

Este lunes, la Luna se encuentra en fase creciente, con aproximadamente el 38,9% de su disco visible iluminado por el Sol. Tiene una edad cercana a los 6,3 días dentro de su ciclo lunar, contados desde la Luna nueva.

El cuarto creciente llegará el 21 de julio, mientras que la Luna llena se producirá el 29 de julio. Esto significa que quienes miren el cielo durante la noche observarán una Luna todavía menor a la mitad, pero cada vez más luminosa.

La visibilidad concreta dependerá de las condiciones meteorológicas, la contaminación lumínica y el lugar desde donde se realice la observación.

Cinco datos curiosos sobre la Luna

1. Es el quinto satélite más grande del sistema solar

La Luna tiene un radio aproximado de 1.738 kilómetros y ocupa el quinto lugar entre los satélites naturales más grandes del sistema solar, detrás de Ganímedes, Titán, Calisto e Ío.

Aunque existen lunas de mayor tamaño, su cercanía a la Tierra hace que domine el cielo nocturno y tenga una enorme influencia sobre nuestro planeta.

2. Hace posibles los eclipses solares totales

El diámetro del Sol es aproximadamente 400 veces mayor que el de la Luna, pero el astro también se encuentra cerca de 400 veces más lejos de la Tierra.

Esta coincidencia provoca que ambos cuerpos parezcan tener un tamaño similar en el cielo. Cuando se alinean correctamente, la Luna puede cubrir el disco solar y producir un eclipse total.

3. Siempre nos muestra casi la misma cara

La Luna rota sobre su propio eje, aunque desde la Tierra parezca permanecer inmóvil.

Esto ocurre porque tarda prácticamente el mismo tiempo en completar una rotación que en dar una vuelta alrededor de nuestro planeta. Este fenómeno, conocido como rotación sincrónica, provoca que el mismo hemisferio lunar permanezca orientado hacia la Tierra.

Sin embargo, debido a un pequeño movimiento aparente denominado libración, con el tiempo es posible observar desde nuestro planeta algo más de la mitad de toda su superficie.

4. Sí hay agua en la Luna

Durante mucho tiempo se creyó que el agua lunar se encontraba únicamente congelada en regiones permanentemente oscuras de los polos.

Las investigaciones confirmaron posteriormente la presencia de agua tanto en superficies iluminadas como en zonas de sombra. Los científicos estudian todavía su origen, distribución y comportamiento.

Entre las posibles fuentes aparecen antiguos impactos de cometas, micrometeoritos con hielo y las interacciones del suelo lunar con el viento solar.

5. También registra “terremotos”

La Luna experimenta movimientos sísmicos conocidos como lunamotos o terremotos lunares.

Algunos se producen por la atracción gravitacional de la Tierra, que estira las estructuras internas del satélite. Otros están relacionados con la contracción de la Luna a medida que su interior se enfría lentamente.

Estudiar estos movimientos es fundamental para determinar dónde podrían instalarse con mayor seguridad futuras bases, laboratorios o infraestructuras humanas.

Mucho más que una fecha científica

Desde tiempos antiguos, la Luna ha inspirado calendarios, relatos, canciones, expediciones y preguntas sobre el lugar de la humanidad en el universo.

El Día Internacional de la Luna recupera ese vínculo ancestral y le otorga un significado renovado: recordar el momento en que el ser humano caminó sobre otro mundo y reconocer que todavía quedan innumerables secretos por descubrir.

No es únicamente un homenaje al Apolo 11. Es también un puente entre generaciones y una invitación a desarrollar la exploración espacial de manera pacífica, sostenible y cooperativa.

Cada 20 de julio, la Luna deja de ser solamente una luz en la noche para convertirse nuevamente en símbolo de ciencia, descubrimiento y esperanza.

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