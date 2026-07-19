¡Blooper mundialista! Presentaron a Matt Damon como Brad Pitt durante la final

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España reunió en Nueva Jersey a figuras del deporte, la música y el cine. Entre las estrellas presentes estuvieron Matt Damon y su esposa argentina, Luciana Barroso, quienes llegaron para acompañar a la Albiceleste en su búsqueda del bicampeonato.

Barroso asistió con una camiseta celeste y blanca, sombrero y accesorios de Argentina. Damon, por su parte, apareció sonriente a su lado, confirmando una vez más el fuerte vínculo que mantiene con el país de su esposa.

El blooper que se hizo viral

La escena más curiosa ocurrió cuando las cámaras de la transmisión estadounidense enfocaron a la pareja durante una pausa del partido.

Al reconocer a las celebridades presentes en las tribunas, un comentarista presentó a Damon como si fuera Brad Pitt. El error duró apenas unos segundos, pero los espectadores lo detectaron inmediatamente y comenzaron a compartir el momento en las redes sociales.

“Brad Pitt está aquí”, expresó el comentarista mientras en la pantalla aparecía, en realidad, el protagonista de películas como En busca del destino, Bourne y Oppenheimer.

Los mensajes no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios se burlaron de la confusión, mientras otros aseguraron que habían reconocido a Matt Damon desde el primer momento.

Luciana llevó los colores argentinos

Aunque la confusión televisiva concentró buena parte de la atención, Luciana Barroso también se convirtió en protagonista por la manera en la que acompañó a su selección.

La productora nació en Salta y está casada con Damon desde 2005. Juntos tienen tres hijas, mientras el actor también considera como propia a Alexia, la hija mayor de Barroso de una relación anterior.

La pareja mantiene desde hace años una estrecha relación con Argentina. Damon ha hablado públicamente sobre su conexión con la familia de su esposa, las costumbres del país y la intensidad con la que se vive el fútbol dentro de su hogar.

“Asustamos muchísimo a los perros”

Días antes de la final, Damon había relatado cómo vivieron en familia la clasificación de Argentina ante Inglaterra.

Durante una entrevista con Seth Meyers, contó entre risas que los festejos fueron tan intensos que sus perros terminaron escondiéndose en distintos rincones de la casa, sin comprender qué estaba ocurriendo. El actor describió aquella noche como una celebración especialmente efusiva.

La pasión fue compartida por Luciana y sus hijas, quienes siguieron cada momento de la remontada argentina hasta conseguir el boleto para la definición del Mundial.

Damon también bromeó sobre la idolatría que despierta Lionel Messi dentro de su familia. Cuando le preguntaron por la importancia del capitán argentino, respondió que esa admiración era completamente normal para cualquiera que conociera a un argentino.

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