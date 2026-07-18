Así será el histórico medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 promete convertirse en un espectáculo nunca antes visto. Este domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán por el título en el New York New Jersey Stadium, pero durante el descanso la música también será protagonista.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial masculina, la FIFA presentará un show oficial de medio tiempo, una producción que reunirá fútbol, música y entretenimiento frente a millones de espectadores alrededor del planeta.

El cartel estará encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, cuatro figuras internacionales que compartirán el escenario en una transmisión especial de aproximadamente 11 minutos.

También formarán parte del espectáculo Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus, con una participación especial de Coldplay. La producción artística fue seleccionada bajo la curaduría de Chris Martin, líder de la banda británica.

SHAKIRA VOLVERÁ A PONERLE RITMO AL MUNDIAL

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Shakira, quien volverá a reafirmar su vínculo con el torneo más importante del fútbol.

La cantante colombiana interpretará Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026 que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy. El tema combina sonidos globales, ritmos latinos y una energía creada especialmente para acompañar la fiesta futbolística.

Antes de la gran final, Shakira sorprendió a sus seguidores con un adelanto de la versión en español de Dai Dai. Sin embargo, la versión anunciada para el espectáculo será la original, interpretada junto a Burna Boy y acompañada por los bailarines ugandeses Ghetto Kids.

El nuevo tema continúa aumentando sus reproducciones y se suma a una lista de canciones que convirtieron a la barranquillera en una figura inseparable de los Mundiales.

En Sudáfrica 2010, Shakira conquistó al planeta con Waka Waka. Cuatro años después, regresó para el Mundial de Brasil con La La La, junto a Carlinhos Brown. Ahora, en 2026, vuelve a ocupar el centro del escenario con Dai Dai.

UN SHOW CON MENSAJE SOCIAL

El espectáculo no estará enfocado únicamente en el entretenimiento. La presentación apoyará al Fondo Educativo FIFA–Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños y jóvenes a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas con el fútbol.

La organización informó que ya se recaudaron más de 50 millones de dólares y que un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial fue destinado al fondo.

Personajes de Sesame Street y The Muppets también aparecerán durante el segmento para reforzar el mensaje de educación, esperanza y unión que acompañará a la presentación.

Con estrellas del pop, ritmos latinos, K-pop, música africana, interpretación orquestal y una causa social, el show buscará transformar el descanso de la final en uno de los momentos culturales más vistos del año.

Mientras España y Argentina lucharán por levantar la Copa del Mundo, Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y el resto de los invitados intentarán hacer historia desde el escenario.

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